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Как поддержать человека в трудный период: фразы-помощники

Лидия Неплях
2 сентября 2023, 19:12 обновлено 2 сентября, 19:12
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Поддержка должна исходить от чистого сердца, но не нужно давать нежелательные советы.
Поддержка, правильные слова
Поддержка, правильные слова / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (NemiRkiN), flickr (Ondřej Lipár)

В трудные минуты слова поддержки могут оказаться особенно важными, чтобы поднять дух и помочь справиться с проблемами. Если вы не знаете, как их выразить, читайте текст об этом на Главреде.

Как выразить свою поддержку человеку

Первый шаг к выражению поддержки - внимательное слушание. Позвольте человеку рассказать о своих чувствах и опыте, не перебивая и не советуя, если он этого не просит. Часто люди просто хотят, чтобы их выслушали и поддержали эмоционально, не предлагая решений.

Постарайтесь почувствовать эмоции и переживания человека. Сочувствуйте его состоянию и покажите, что вы понимаете, насколько это трудно для него.

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Если же человек просит у вас совет, можно предложить свою помощь и поддержку, но не навязываться. Спросите, как вы можете помочь или что можно сделать, чтобы облегчить ситуацию.

Также важно поддерживать связь с человеком и интересоваться его состоянием и прогрессом. Покажите, что вы всегда готовы выслушать и поддержать. Попробуйте сделать человеку приятный комплимент, чтобы поднять настроение.

Слова поддержки в трудную минуту

  • "Я всегда здесь, чтобы поддержать тебя. Мы вместе решим любую проблему."
  • "Ты не один. Мы можем вместе преодолеть все трудности."
  • "Ты сделал уже так много, и я верю, что сможешь справиться и с этим вызовом."
  • "Мы можем вместе найти выход из этой ситуации. Ты не одинок."
  • "Я горжусь тем, как сильно ты держишься в этой трудной ситуации."
  • "Мне очень жаль, что ты проходишь через это".

Как поддержать человека, у которого кто-то умер

Когда человек потерял близкого, важно говорить слова, которые выразят вашу соболезнование и поддержку, но при этом не навредят его эмоциональному состоянию. Важно быть искренним и чувственным в своих словах и действиях.

Вот несколько фраз, которые будет уместно сказать при утрате:

  1. "Я очень сожалею о вашей утрате." Это искреннее выражение соболезнования и сострадания.

  2. "Пожалуйста, знайте, что я здесь для вас." Подчеркните свою готовность помочь и поддержать в любое время.

  3. "Могу я что-то сделать для вас? Например, помочь с организацией чего-то или просто быть рядом." Предложите свою помощь, но не настаивайте, если человек не хочет ничего просить.

  4. "Это такая большая утрата, и ваши чувства важны." Укажите на то, что его эмоции вполне нормальны и важно давать им выражение.

  5. "Позвольте мне просто послушать, если вам нужно поговорить." Иногда просто слушать человека, который хочет поделиться своими мыслями и чувствами, может быть большой помощью.

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