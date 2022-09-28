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Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

28 сентября 2022, 17:55

Наша страна в лидерах по количеству свалок. Главред разбирался, как правильно сортировать мусор и подготовить отходы к переработке.

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам
Как правильно сортировать мусор / Informator.ua

К сожалению, наша страна буквально утопает в мусоре и находится в списке мировых лидеров по количеству свалок. Объемы выброшенных пластика, стекла и других отходов исчисляются тысячами тонн. Эту цифру уменьшить очень сложно, но как минимум, реально остановить ее рост. Первое, с чего рекомендуют начать экологи – это сортировка мусора, повторное использование и уменьшение потребления ресурсов.

Главред разбирался, как правильно сортировать отходы.

Как сортировать мусор – с чего начать

  • Найдите точки сбора вторсырья, которые находятся ближе к вашему дому
  • Четко определите для себя, какие виды отходов вы будете сдавать в переработку
  • Выберите удобные емкости для мусора и подготовьте место в квартире для отсортированного мусора
  • Помойте и очистите вторсырье
  • Разберитесь в маркировке отходов
  • Обратите особое внимание на опасные для здоровья человека и природы отходы

Что категорически запрещено выбрасывать в мусор

Лампочки, батарейки, бытовую технику, покрышки, строительный мусор, различную сантехнику, медикаменты, горючие жидкости.

Что можно и нужно сдавать на переработку

Пластиковые бутылки из-под газировки, молочных продуктов, разных видов растительного масла, стеклянную тару, алюминиевые и жестяные банки, флаконы из-под бытовой химии.

Сортировка мусора по цветам

  • зеленый – стекло (стаканы, бутылки)- синий – бумага (журналы, газеты, печатные издания)
  • желтый – картон, пустые картонные каробки
  • черный – органические остатки (пищевые отходы)
  • коричневый – опасные отходы, батарейки
  • красный - неперерабатываемые отходы
  • оранжевый – пластиковые бутылки и пластиковые упаковки
Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам
Как сортировать мусор по цветам / Фломастер клаб

Как правильно сортировать пластик и подготовить к переработке

  • промойте и высушите тару
  • сверните бутылку, удалите из нее воздух, чтобы она занимала как можно меньше места
  • крышки, дозаторы и наклейки обязательно снять и сортировать отдельно.
  • выбросите отходы в специальные контейнеры для пластика.

Какие бумажные отходы подлежат дальнейшей переработке

  • печатная издательская продукция
  • пакеты из бумаги
  • тетради и различные блокноты
  • бумага разных форматов
  • бумажные стаканчики одноразового использования
  • Tetra Pak / Pure Pak
  • лотки из-под яиц
Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам
Как правильно утилизировать бумагу / ЭкоПолитика

Как правильно сортировать изделия из стекла

Как правило, стекло принимают везде, так как оно легко перерабатывается в связи с тем, что изготовлено из обычного речного песка. Для того, чтобы создать новое стекло, достаточно просто разбить и расплавить старое изделие. Главная проблема состоит в том, что далеко не все стекло попадает на вторичную переработку, очень много его выбрасывают на свалки, где оно лежит и не разлагается миллионами лет.

Как правильно подготовить стекло ко вторичной переработке

  • хорошенько вымыть и просушить
  • снять крышечки с бутылок, если они имеются в наличии
  • этикетки на бутылках разрешено оставлять, так как они убираются во время переработки стекла
Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам
Как утилизировать стекло / ЭкоПолитика

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