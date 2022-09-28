Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

Наша страна в лидерах по количеству свалок. Главред разбирался, как правильно сортировать мусор и подготовить отходы к переработке.
К сожалению, наша страна буквально утопает в мусоре и находится в списке мировых лидеров по количеству свалок. Объемы выброшенных пластика, стекла и других отходов исчисляются тысячами тонн. Эту цифру уменьшить очень сложно, но как минимум, реально остановить ее рост. Первое, с чего рекомендуют начать экологи – это сортировка мусора, повторное использование и уменьшение потребления ресурсов.
Главред разбирался, как правильно сортировать отходы.
Как сортировать мусор – с чего начать
- Найдите точки сбора вторсырья, которые находятся ближе к вашему дому
- Четко определите для себя, какие виды отходов вы будете сдавать в переработку
- Выберите удобные емкости для мусора и подготовьте место в квартире для отсортированного мусора
- Помойте и очистите вторсырье
- Разберитесь в маркировке отходов
- Обратите особое внимание на опасные для здоровья человека и природы отходы
Что категорически запрещено выбрасывать в мусор
Лампочки, батарейки, бытовую технику, покрышки, строительный мусор, различную сантехнику, медикаменты, горючие жидкости.
Что можно и нужно сдавать на переработку
Пластиковые бутылки из-под газировки, молочных продуктов, разных видов растительного масла, стеклянную тару, алюминиевые и жестяные банки, флаконы из-под бытовой химии.
Сортировка мусора по цветам
- зеленый – стекло (стаканы, бутылки)- синий – бумага (журналы, газеты, печатные издания)
- желтый – картон, пустые картонные каробки
- черный – органические остатки (пищевые отходы)
- коричневый – опасные отходы, батарейки
- красный - неперерабатываемые отходы
- оранжевый – пластиковые бутылки и пластиковые упаковки
Как правильно сортировать пластик и подготовить к переработке
- промойте и высушите тару
- сверните бутылку, удалите из нее воздух, чтобы она занимала как можно меньше места
- крышки, дозаторы и наклейки обязательно снять и сортировать отдельно.
- выбросите отходы в специальные контейнеры для пластика.
Какие бумажные отходы подлежат дальнейшей переработке
- печатная издательская продукция
- пакеты из бумаги
- тетради и различные блокноты
- бумага разных форматов
- бумажные стаканчики одноразового использования
- Tetra Pak / Pure Pak
- лотки из-под яиц
Как правильно сортировать изделия из стекла
Как правило, стекло принимают везде, так как оно легко перерабатывается в связи с тем, что изготовлено из обычного речного песка. Для того, чтобы создать новое стекло, достаточно просто разбить и расплавить старое изделие. Главная проблема состоит в том, что далеко не все стекло попадает на вторичную переработку, очень много его выбрасывают на свалки, где оно лежит и не разлагается миллионами лет.
Как правильно подготовить стекло ко вторичной переработке
- хорошенько вымыть и просушить
- снять крышечки с бутылок, если они имеются в наличии
- этикетки на бутылках разрешено оставлять, так как они убираются во время переработки стекла
Читайте также:
- Оставила ребенка в горах мусора: в Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях
- Можно лишиться счастья и удачи: почему выносить мусор на ночь плохая примета
- Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации