Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

Как правильно сортировать мусор / Informator.ua

К сожалению, наша страна буквально утопает в мусоре и находится в списке мировых лидеров по количеству свалок. Объемы выброшенных пластика, стекла и других отходов исчисляются тысячами тонн. Эту цифру уменьшить очень сложно, но как минимум, реально остановить ее рост. Первое, с чего рекомендуют начать экологи – это сортировка мусора, повторное использование и уменьшение потребления ресурсов.

Главред разбирался, как правильно сортировать отходы.

Как сортировать мусор – с чего начать

Найдите точки сбора вторсырья, которые находятся ближе к вашему дому

Четко определите для себя, какие виды отходов вы будете сдавать в переработку

Выберите удобные емкости для мусора и подготовьте место в квартире для отсортированного мусора

Помойте и очистите вторсырье

Разберитесь в маркировке отходов

Обратите особое внимание на опасные для здоровья человека и природы отходы

Что категорически запрещено выбрасывать в мусор

Лампочки, батарейки, бытовую технику, покрышки, строительный мусор, различную сантехнику, медикаменты, горючие жидкости.

Что можно и нужно сдавать на переработку

Пластиковые бутылки из-под газировки, молочных продуктов, разных видов растительного масла, стеклянную тару, алюминиевые и жестяные банки, флаконы из-под бытовой химии.

Сортировка мусора по цветам

зеленый – стекло (стаканы, бутылки)- синий – бумага (журналы, газеты, печатные издания)

желтый – картон, пустые картонные каробки

черный – органические остатки (пищевые отходы)

коричневый – опасные отходы, батарейки

красный - неперерабатываемые отходы

оранжевый – пластиковые бутылки и пластиковые упаковки

Как сортировать мусор по цветам / Фломастер клаб

Как правильно сортировать пластик и подготовить к переработке

промойте и высушите тару

сверните бутылку, удалите из нее воздух, чтобы она занимала как можно меньше места

крышки, дозаторы и наклейки обязательно снять и сортировать отдельно.

выбросите отходы в специальные контейнеры для пластика.

Какие бумажные отходы подлежат дальнейшей переработке

печатная издательская продукция

пакеты из бумаги

тетради и различные блокноты

бумага разных форматов

бумажные стаканчики одноразового использования

Tetra Pak / Pure Pak

лотки из-под яиц

Как правильно утилизировать бумагу / ЭкоПолитика

Как правильно сортировать изделия из стекла

Как правило, стекло принимают везде, так как оно легко перерабатывается в связи с тем, что изготовлено из обычного речного песка. Для того, чтобы создать новое стекло, достаточно просто разбить и расплавить старое изделие. Главная проблема состоит в том, что далеко не все стекло попадает на вторичную переработку, очень много его выбрасывают на свалки, где оно лежит и не разлагается миллионами лет.

Как правильно подготовить стекло ко вторичной переработке

хорошенько вымыть и просушить

снять крышечки с бутылок, если они имеются в наличии

этикетки на бутылках разрешено оставлять, так как они убираются во время переработки стекла

Как утилизировать стекло / ЭкоПолитика

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