УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт

24 февраля 2021, 16:11

По этому рецепту вы достаточно быстро сварите перловку, и будете довольны результатом.

Что приготовить из перловки / publish

Перловка — крупа, которая изготавливается из ячменя. Эту крупу используют в пищу уже несколько тысячелетий, хотя она не очень популярна на современной кухне. В основном это связано с тем, что многие не знают, какова польза перловки для организма.

Перловка способствует укреплению иммунитета. Содержащееся в крупе железо повышает количество гемоглобина в крови, а селен предотвращает мышечные спазмы. Кроме того, продукт богат витаминами группы B.

Чтобы ваша перловка получилась неповторимой, выбирайте только коричнево-золотистую крупу, тогда каша будет рассыпчатой.

Главред расскажет, как легко сварить перловку и порадовать своих близких.

Вкусный рецепт перловки

Вам понадобиться:

  • Перловка - 250 г;
  • Вода - 600 мл;
  • Масло сливочное - 40 г;
  • Соль - 1 ч. ложка (по вкусу).

Перловку хорошо промыть холодной водой. Затем вскипятить воду в кастрюле, посолить и в кипящую воду засыпать крупу. Помешивая, варить кашу на среднем огне до загустения, 15-20 минут.

Включить духовку и разогреть до 160 градусов. Поставить перловку в духовой шкаф на час-полтора для упревания. Перловая каша готова.

Читайте такжеКак варить пшеничную кашу: самый простой рецепт

Секрет вкусной перловки в том, что после того, как вы достанете ее из духовки, ваша каша будет рассыпчатой.

Как сварить перловку на молоке

  • Понадобится 1 стакан перловки и 4 стакана молока.
  • Промыть и замочить крупу в воде на 2 часа.
  • Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
  • Крупу залить небольшим количеством воды, дать покипеть около 15 минут, слить воду.
  • Залить горячим молоком и варить до готовности.
  • Добавить сливочное масло. Соль, сахар и специи по вкусу.

Перловка в мультиварке

  • Перловку хорошо промыть, замочить в воде – минимум на 1 час.
  • Слить воду, ополоснуть крупу и поместить в чашу мультиварки.
  • Добавить воду из расчета – 1 стакан крупы 2,5-3 стакана воды.
  • Готовить необходимо на режиме "Молочная каша", если такого режима нет, тогда подбирайте индивидуально. Ориентировочное время приготовления должно составлять около 1 часа, режим для вашей модели мультиварки подбирать исходя из этого времени.
  • После приготовления каша заправляется маслом или заливается подливой.

Как вкусно приготовить перловку - простой рецепт:

перловка рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Как варить пельмени правильно – простой рецептКак варить пельмени правильно – простой рецепт Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знатьКакие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать Как правильно варить картошку — пошаговый рецептКак правильно варить картошку — пошаговый рецепт Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин
Следующий материал

Последние новости

16:11
Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021
16:11
Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт Видео
16:10
В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3
16:06
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
15:54
Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона Видео
Реклама
15:42
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
15:22
Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года Видео
15:21
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
15:18
В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны Видео
15:04
Известный сербский актер получил российское гражданство
15:03
"Азовсталь" потратит на ремонт воздухонагревателей 7 млн долларов
15:03
"Не*рен было столько рожать": водитель маршрутки выгнал на улицу детей-льготников Видео
14:57
Похудение и беременность: как одно влияет на другое Видео
14:52
В Steam появилась страница и системные требования Days Gone Фото
14:45
Украинцев могут обмануть с оплатой нелегальной работы за границей - эксперт
14:38
Жерар Депардье ответил на публичное обвинение в изнасиловании
14:30
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
14:03
Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 Видео
14:00
Обнародованы тарифы на газ для населения в марте Видео
13:58
Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового
Реклама
13:57
Кристина Решетник поразила красотой в крошечном бикини
13:52
В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев Видео
13:26
В Украине сделали первую прививку от коронавируса Видео
13:06
Карантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице Видео
13:05
Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство Видео
12:58
Все владельцы PlayStation 4 и 5 бесплатно получат Ratchet & Clank Видео
12:49
Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Видео
12:31
Создательница Спіймати Кайдаша показала трейлер фильма Погані дороги Видео
12:30
"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ
12:30
Sony продолжает переносить свои консольные эксклюзивы на ПК Видео
12:12
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
12:05
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
12:04
Украина наглухо закрывается для автомобилей с приднестровскими номерами Видео
11:57
Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады Видео
11:33
Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз
11:32
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС Видео
11:15
Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика Видео
10:57
Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского Видео
10:57
В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США Видео
10:55
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Видео
Реклама
10:49
Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1 Видео
10:28
Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком мнение
10:15
Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение Видео
10:15
На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов Видео
10:10
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
09:53
Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины Видео
09:46
Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН Видео
09:45
У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта Видео
09:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
09:39
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять