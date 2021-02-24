Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт

Что приготовить из перловки / publish

Перловка — крупа, которая изготавливается из ячменя. Эту крупу используют в пищу уже несколько тысячелетий, хотя она не очень популярна на современной кухне. В основном это связано с тем, что многие не знают, какова польза перловки для организма.

Перловка способствует укреплению иммунитета. Содержащееся в крупе железо повышает количество гемоглобина в крови, а селен предотвращает мышечные спазмы. Кроме того, продукт богат витаминами группы B.

Чтобы ваша перловка получилась неповторимой, выбирайте только коричнево-золотистую крупу, тогда каша будет рассыпчатой.

Главред расскажет, как легко сварить перловку и порадовать своих близких.

Вкусный рецепт перловки

Вам понадобиться:

Перловка - 250 г;

Вода - 600 мл;

Масло сливочное - 40 г;

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу).

Перловку хорошо промыть холодной водой. Затем вскипятить воду в кастрюле, посолить и в кипящую воду засыпать крупу. Помешивая, варить кашу на среднем огне до загустения, 15-20 минут.

Включить духовку и разогреть до 160 градусов. Поставить перловку в духовой шкаф на час-полтора для упревания. Перловая каша готова.

Читайте такжеКак варить пшеничную кашу: самый простой рецепт

Секрет вкусной перловки в том, что после того, как вы достанете ее из духовки, ваша каша будет рассыпчатой.

Как сварить перловку на молоке

Понадобится 1 стакан перловки и 4 стакана молока.

Промыть и замочить крупу в воде на 2 часа.

Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.

Крупу залить небольшим количеством воды, дать покипеть около 15 минут, слить воду.

Залить горячим молоком и варить до готовности.

Добавить сливочное масло. Соль, сахар и специи по вкусу.

Перловка в мультиварке

Перловку хорошо промыть, замочить в воде – минимум на 1 час.

Слить воду, ополоснуть крупу и поместить в чашу мультиварки.

Добавить воду из расчета – 1 стакан крупы 2,5-3 стакана воды.

Готовить необходимо на режиме "Молочная каша", если такого режима нет, тогда подбирайте индивидуально. Ориентировочное время приготовления должно составлять около 1 часа, режим для вашей модели мультиварки подбирать исходя из этого времени.

После приготовления каша заправляется маслом или заливается подливой.

Как вкусно приготовить перловку - простой рецепт: