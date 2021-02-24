Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт

По этому рецепту вы достаточно быстро сварите перловку, и будете довольны результатом.
Перловка — крупа, которая изготавливается из ячменя. Эту крупу используют в пищу уже несколько тысячелетий, хотя она не очень популярна на современной кухне. В основном это связано с тем, что многие не знают, какова польза перловки для организма.
Перловка способствует укреплению иммунитета. Содержащееся в крупе железо повышает количество гемоглобина в крови, а селен предотвращает мышечные спазмы. Кроме того, продукт богат витаминами группы B.
Чтобы ваша перловка получилась неповторимой, выбирайте только коричнево-золотистую крупу, тогда каша будет рассыпчатой.
Главред расскажет, как легко сварить перловку и порадовать своих близких.
Вкусный рецепт перловки
Вам понадобиться:
- Перловка - 250 г;
- Вода - 600 мл;
- Масло сливочное - 40 г;
- Соль - 1 ч. ложка (по вкусу).
Перловку хорошо промыть холодной водой. Затем вскипятить воду в кастрюле, посолить и в кипящую воду засыпать крупу. Помешивая, варить кашу на среднем огне до загустения, 15-20 минут.
Включить духовку и разогреть до 160 градусов. Поставить перловку в духовой шкаф на час-полтора для упревания. Перловая каша готова.
Читайте такжеКак варить пшеничную кашу: самый простой рецепт
Секрет вкусной перловки в том, что после того, как вы достанете ее из духовки, ваша каша будет рассыпчатой.
Как сварить перловку на молоке
- Понадобится 1 стакан перловки и 4 стакана молока.
- Промыть и замочить крупу в воде на 2 часа.
- Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
- Крупу залить небольшим количеством воды, дать покипеть около 15 минут, слить воду.
- Залить горячим молоком и варить до готовности.
- Добавить сливочное масло. Соль, сахар и специи по вкусу.
Перловка в мультиварке
- Перловку хорошо промыть, замочить в воде – минимум на 1 час.
- Слить воду, ополоснуть крупу и поместить в чашу мультиварки.
- Добавить воду из расчета – 1 стакан крупы 2,5-3 стакана воды.
- Готовить необходимо на режиме "Молочная каша", если такого режима нет, тогда подбирайте индивидуально. Ориентировочное время приготовления должно составлять около 1 часа, режим для вашей модели мультиварки подбирать исходя из этого времени.
- После приготовления каша заправляется маслом или заливается подливой.
Как вкусно приготовить перловку - простой рецепт: