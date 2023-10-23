Как проверить сливочное масло на натуральность за 5 минут

Для проведения этого эксперимента потребуется небольшой кусочек сливочного масла и горячая вода.

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Как проверить сливочное масло на натуральность / Фото: скриншот YouTube

Поддельное масло - не редкость на полках наших магазинов. Сливки в своем составе содержат далеко не все продукты, но существует простой эксперимент, для проверки натуральности масла, который можно провести в домашних условиях.

Этот эксперимент требует минимума времени и усилий, и с ним справится даже ребенок. Однако эффективность метода во всех случаях может указывать на наличие дополнительных добавок в масле.

Для проведения этого эксперимента потребуется небольшой кусочек сливочного масла и горячая вода (не кипяток).

Вот как это работает:

Положите кусочек сливочного масла в горячую воду и наблюдайте, как оно ведет себя. Если вспомнить жирок, который образуется на поверхности воды при приготовлении куриного бульона, то это и должно быть ассоциировано с натуральным сливочным маслом, когда оно тает в горячей воде. Рекомендуем: Когда магазинные средства бессильны: чем убрать тёмные пятна с нержавейки Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс Попробуйте перемещать кусочек сливочного масла ножом, и вы увидите, что те части, которые не образуют специфического налета сверху, будут растягиваться за ножом, как пластилин или воск на воде. Такое масло скорее всего не является натуральным.

Как проверить сливочное масло кипятком / скриншот с видео

Натуральное сливочное масло не будет растягиваться за ножом и обычно имеет характерные белые вкрапления на поверхности. Оно легко тает и кажется более легким в сравнении с маслом, в которое добавлены растительные компоненты.

Смотрите видео о том, как проверить натуральность масла в домашних условиях:

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