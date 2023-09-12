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Как разгладить складки на кожаной обуви: будут как новые

Сергей Кущ
12 сентября 2023, 10:23 обновлено 12 сентября, 10:23
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Следуя этим советам, вы сможете устранить заломы на вашей кожаной обуви и сохранить ее в отличном состоянии.
Как избавиться от заломов на обуви
Как избавиться от заломов на обуви / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кожаная обувь может быть элегантной и стильной, но со временем на ней могут появиться нежелательные складки и заломы. Эти заломы могут быть вызваны различными факторами, но не переживайте, существует несколько способов, как избавиться от них в домашних условиях.

Почему на кожаной обуви заломы?

Хранение обуви без использования деревянных расширителей или в прессованном состоянии может способствовать образованию заломов. Также повседневное использование кожаной обуви, особенно если она не имеет поддерживающей формы, может привести к образованию складок и заломов.

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Как избавиться от заломов на обуви в домашних условиях?

  • Используйте расширители обуви: Расширители обуви помогут сохранить форму и предотвратить образование складок и заломов. Вставьте их внутрь обуви, когда она не используется.
  • Используйте специальные крема и масла: Специальные средства для ухода за кожаной обувью, могут помочь смягчить кожу и устранить заломы. Нанесите небольшое количество крема на зону с заломами, а затем аккуратно разровняйте кожу.
  • Используйте фен: Если у вас есть заломы на обуви и они кажутся упрямыми, попробуйте прогреть зону феном на низкой температуре. Затем аккуратно разровняйте заломы руками или при помощи обувных расширителей.
  • Наполните обувь: Для устранения временных заломов, можно внутрь обуви вставить тканевые куски или бумажные полотенца и оставить их на ночь. Это поможет вернуть коже форму.
  • Носите обувь по назначению: Старайтесь следить за правильным использованием обуви и избегайте длительного ношения несколько дней подряд. Периодически отдыхайте обуви и храните ее с уходом.

Следуя этим советам, вы сможете устранить заломы на вашей кожаной обуви и сохранить ее в отличном состоянии на долгое время.

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