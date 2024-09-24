Как удалить старый силиконовый герметик: простой способ с идеальным результатом

Старый силикон трудно удалить, но есть определенные средства, которые помогут его растворить и снять без лишних усилий.

https://glavred.info/lifehack/kak-udalit-staryy-silikonovyy-germetik-prostoy-sposob-s-idealnym-rezultatom-10599563.html Ссылка скопирована

Как убрать старый силикон на кухне, в ванной и других поверхностях / Коллаж: Главред, фото: видео на YouTube

Силикон - это универсальный герметик, который широко используется в строительных и ремонтных работах, в частности для уплотнения швов в ванных комнатах и кухнях. Однако, со временем он может затвердеть, пожелтеть или начать отслаиваться.

Вас также может заинтересовать материал Главреда: Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемы.

Что растворяет старый силикон

Удаление старого силикона часто становится необходимой задачей, когда он перестает выполнять свою функцию. Растворять его могут специальные средства, такие как растворители для силикона, которые продаются в строительных магазинах. Эти препараты проникают в структуру материала, облегчая его отслоение.

видео дня

Также можно использовать спирт или уксус, хотя они менее эффективны для глубоко затвердевшего силикона.

Как удалить застарелый силикон

Процесс удаления старого силикона требует терпения и правильных инструментов. Вам понадобится:

Острое лезвие, как у канцелярского ножа;

Средство для удаления герметика;

Метиловый спирт.

В некоторых случаях вы можете заметить отрывающиеся кусочки силиконового герметика. Эти кусочки можно убрать вручную или соскоблить с помощью острого лезвия.

Кроме того, можно сделать неглубокий надрез на шве, чтобы ослабить герметик. Не режьте слишком глубоко, поскольку это может повредить поверхность под герметиком. Если у вас есть отверстие в шве, тогда удалите шаткие части.

После удаления частей силикона, которые отваливаются, вы можете нанести на силикон средство для удаления герметика. Оставьте раствор на поверхности на время, указанное в инструкции. Средство для удаления ослабит герметик и облегчит его отклеивание.

После того, как старый герметик достаточно распушится, удалите его вручную или с помощью острого лезвия. Не нажимайте слишком сильно во время выскабливания, поскольку на поверхности могут остаться царапины. Чтобы удалить остатки, налейте немного спирта на тряпку и потрите поверхность.

Как удалить старый герметик

Хотя средств для удаления герметика и метилового спирта часто достаточно для удаления силиконового герметика, некоторые части силикона все равно могут не поддаваться. Чтобы избавиться от стойкого герметика, попробуйте нагреть его с помощью фена.

Направляйте тепло на герметик в течение 30 секунд - 2 минут за раз. Далее проверьте, достаточно ли мягкий герметик для удаления. Если он смягчился, аккуратно удалите его. В противном случае продолжайте нагревать, пока он не размягчится.

Что растворяет затвердевший силикон

Затвердевший силикон сложнее удалить, поскольку он становится более устойчивым к механическому воздействию. Для его растворения используют химические средства, такие как изопропиловый спирт, уксус или специализированные растворители. Эти вещества не просто смягчают силикон, но и проникают в его структуру, делая его более хрупким.

Уксус может помочь размягчить герметик для легкого удаления. Однако вы должны быть осторожными, используя этот раствор, поскольку он может изменить цвет и повредить поверхности, такие как гранит и мрамор. Поэтому нужно сначала проверить его на небольшом малозаметном участке, чтобы избежать каких-либо повреждений.

Что такое Selleys? Selleys - это австралийская компания, которая производит бытовые и чистящие средства, а также широкий ассортимент клеев и герметиков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред