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Как удалить старый силиконовый герметик: простой способ с идеальным результатом

Руслана Заклинская
24 сентября 2024, 02:43
107
Старый силикон трудно удалить, но есть определенные средства, которые помогут его растворить и снять без лишних усилий.
Как удалить старый силиконовый герметик: простой способ с идеальным результатом
Как убрать старый силикон на кухне, в ванной и других поверхностях / Коллаж: Главред, фото: видео на YouTube

Силикон - это универсальный герметик, который широко используется в строительных и ремонтных работах, в частности для уплотнения швов в ванных комнатах и кухнях. Однако, со временем он может затвердеть, пожелтеть или начать отслаиваться.

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Что растворяет старый силикон

Удаление старого силикона часто становится необходимой задачей, когда он перестает выполнять свою функцию. Растворять его могут специальные средства, такие как растворители для силикона, которые продаются в строительных магазинах. Эти препараты проникают в структуру материала, облегчая его отслоение.

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Также можно использовать спирт или уксус, хотя они менее эффективны для глубоко затвердевшего силикона.

Как удалить застарелый силикон

Процесс удаления старого силикона требует терпения и правильных инструментов. Вам понадобится:

  • Острое лезвие, как у канцелярского ножа;
  • Средство для удаления герметика;
  • Метиловый спирт.

В некоторых случаях вы можете заметить отрывающиеся кусочки силиконового герметика. Эти кусочки можно убрать вручную или соскоблить с помощью острого лезвия.

Кроме того, можно сделать неглубокий надрез на шве, чтобы ослабить герметик. Не режьте слишком глубоко, поскольку это может повредить поверхность под герметиком. Если у вас есть отверстие в шве, тогда удалите шаткие части.

После удаления частей силикона, которые отваливаются, вы можете нанести на силикон средство для удаления герметика. Оставьте раствор на поверхности на время, указанное в инструкции. Средство для удаления ослабит герметик и облегчит его отклеивание.

После того, как старый герметик достаточно распушится, удалите его вручную или с помощью острого лезвия. Не нажимайте слишком сильно во время выскабливания, поскольку на поверхности могут остаться царапины. Чтобы удалить остатки, налейте немного спирта на тряпку и потрите поверхность.

Как удалить старый герметик

Хотя средств для удаления герметика и метилового спирта часто достаточно для удаления силиконового герметика, некоторые части силикона все равно могут не поддаваться. Чтобы избавиться от стойкого герметика, попробуйте нагреть его с помощью фена.

  1. Направляйте тепло на герметик в течение 30 секунд - 2 минут за раз.
  2. Далее проверьте, достаточно ли мягкий герметик для удаления.
  3. Если он смягчился, аккуратно удалите его. В противном случае продолжайте нагревать, пока он не размягчится.

Что растворяет затвердевший силикон

Затвердевший силикон сложнее удалить, поскольку он становится более устойчивым к механическому воздействию. Для его растворения используют химические средства, такие как изопропиловый спирт, уксус или специализированные растворители. Эти вещества не просто смягчают силикон, но и проникают в его структуру, делая его более хрупким.

Уксус может помочь размягчить герметик для легкого удаления. Однако вы должны быть осторожными, используя этот раствор, поскольку он может изменить цвет и повредить поверхности, такие как гранит и мрамор. Поэтому нужно сначала проверить его на небольшом малозаметном участке, чтобы избежать каких-либо повреждений.

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