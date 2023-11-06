Как выбрать хурму в магазине: хитрости, которые не подведут

Выбирая хурму в магазине важно знать некоторые хитрости.

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Как выбрать хурму / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хурма - это уникальный и вкусный фрукт, который поражает своим сладким вкусом и ароматом. Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от этого плода, важно знать, как правильно выбирать хурму в магазине.

Как определить спелость хурмы?

Первое, что вы должны проверить при выборе хурмы, это ее цвет. Спелые хурмы обычно имеют яркий оранжевый или желтый цвет. Они должны быть равномерно окрашены и без пятен или зеленых участков. Если хурма все еще зеленоватого цвета, она может быть неспелой и твердой.

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Кроме того, ощупывайте фрукт. Спелая хурма должна быть мягкой на ощупь, но не слишком мягкой, чтобы не испачкаться. Она должна слегка упруго даваться при надавливании.

Как правильно кушать хурму с кожурой или без нее?

Хурму можно употреблять с кожурой или без нее, в зависимости от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете съедать ее с кожурой, обязательно помойте и тщательно вытрите ее салфеткой перед употреблением. Кожура хурмы содержит витамины и волокно, делая этот фрукт еще более полезным для здоровья.

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