Используя простые методы вы сможете поддерживать лезвия в отличном состоянии.

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Как заточить станок / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Каждый, кто регулярно использует бритвенные станки, знает, что со временем лезвия становятся тупыми. Вместо покупки новых станков можно продлить срок службы старых, заточив их самостоятельно.

Мы рассмотрим два простых метода заточки бритвенного станка с использованием доступных материалов.

Как заточить станок с помощью спичечных коробков

Для этого метода вам понадобятся обычные спичечные коробки. Они содержат скребки, которые идеально подходят для заточки лезвий, пишет Sante+.

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Разрежьте спичечные коробки так, чтобы осталась только часть со скребками. Убедитесь, что вы режете аккуратно, не оставляя краев. Разложите скребки на плоской поверхности так, чтобы они были не шире лезвий. Это поможет защитить пластиковые полоски на концах лезвий.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Двигайте лезвия бритвы вперед по скребкам. Важно не двигать их назад, чтобы не повредить лезвия. Продолжайте это движение в течение одной минуты. Вы быстро заметите улучшение остроты.

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Как заточить станок с помощью джинсов

Еще один эффективный способ заточки лезвий – использование джинсовой ткани. Этот метод подходит как для одноразовых, так и для картриджных бритв.

Найдите старую пару джинсов, которую больше не используете, и положите их на ровную твердую поверхность.

Перед заточкой подготовьте емкость с мыльной водой и замочите в ней бритву на 20 минут. Это поможет удалить все загрязнения. Затем высушите бритву, встряхнув ее и постучав по чистому полотенцу.

Положите джинсы на твердую поверхность и двигайте лезвия бритвы по ткани вперед на 10-15 раз. Это поможет восстановить остроту лезвий.

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