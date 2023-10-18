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Плоды слаще чем на рынке: как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

Юрий Берендий
18 октября 2023, 16:53 обновлено 18 октября, 17:06
Секрет выращивания мандаринов из косточки в домашних условиях. Плоды будут сладкие и сочные. Простые правила которые помогут добыть наилучшего результата.
Мандарин
Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кто может отказаться от волшебных мандаринок? Эти ароматные и яркие фрукты всегда напоминают нам о нашем детстве и праздничных мгновениях Нового года.

На территорию нашей страны мандарины импортируют из Турции, Грузии, Китая, Индии, Бразилии и Азербайджана. Но можно ли вырастить мандариновое дерево самостоятельно дома? Ответ - да.

Выращивание мандарина из косточки может быть интересным процессом.

Вот шаги, которые вам понадобятся, чтобы вырастить мандариновое дерево из косточки в домашних условиях:

  • Выбор косточки мандарина: Возьмите косточку из здорового мандарина, промойте ее и дайте высохнуть в течение нескольких часов.
  • Подготовка почвы: Выберите горшок с дренажным отверстием и заполните его влажной, но не влажной почвой. Почвенная смесь должна быть специально для цитрусовых. У нее показатель кислотности несколько ниже нейтральной, а именно в диапазоне 5.0-7.0.
  • Посадка косточки: Вставьте косточку в почву на глубину около 2.5 см, одним концом вниз, а зазубринами к верху. Можно сразу посадить несколько косточек в один горшок и после появления всходов пересаживать ростки.
  • Полив: Соблюдайте умеренный полив, чтобы обеспечить влагу для проростания. Не перенасыщайте почву влагой.
  • Создание условий: Накройте горшок пластиковым пакетом или стеклянной банкой, чтобы создать теплицу. Это поможет сохранить влагу и тепло.
  • Температура и свет: Поместите горшок в теплое и яркое место, но избегайте прямого солнечного света. Оптимальная температура для прорастания - около 21-24 °C.
  • Уход: После появления первых настоящих листьев, рассаживайте мандарин в отдельный горшок. Затем обеспечьте ему регулярный полив и хорошее освещение.
  • Удобрение: Вначале выращивания "кормите" мандарин небольшим количеством удобрения для комнатных растений, а затем в соответствии с рекомендациями на упаковке удобрения.
  • Поддержание формы: Выращивание мандарина может занять несколько лет, и растение может нуждаться в опоре для стебла.

Первый урожай мандаринового дерева может ожидаться примерно через четыре года. Готовность растения подарить плоды будет сопровождаться восхитительным ароматным цветом.

Садовница Татьяна Кузьмук из Запорожья в сюжете "ТСН" рассказала о ключевых правилах для выращивания мандарина из косточки.

"Поддерживать комнатную температуру и необходимый уровень влажности воздуха, не заливать деревца водой, а еще обеспечить им достаточно света и через несколько лет мандарины будут родить обильно" - говорит садовница.

Помните, что выращивание мандарина из косточки - это длительный процесс, и, возможно, не все косточки прорастут. Но это может быть интересным и удовлетворительным хобби для тех, кто интересуется выращиванием растений.

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