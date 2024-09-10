Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость

Большинство хранит пищевую пленку в шкафчике рядом с алюминиевой фольгой и пергаментной бумагой для запекания, но правильный ли этот вариант?

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Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пищевая или полиэтиленовая пленка - полезное изобретение. Но она имеет один маленький недостаток. Ее поверхность липкая (что нужно для лучшего хранения продуктов) и быстро прилипает сама к себе еще до того, как вы накроете ею контейнер, пишет The Kitchn.

Кажется, каждый раз, когда вы достаете пищевую пленку, чтобы замотать ею кусок пирога или другие продукты, она сразу превращается из аккуратного листа в непонятный липкий шарик, который довольно трудно разъединить. К счастью, есть способ, который поможет вам справиться с этой проблемой. Все, что нужно сделать, это всего лишь сменить место её хранения.

Где нужно хранить пищевую пленку

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Большинство из нас хранит пищевую пленку в шкафчике рядом с алюминиевой фольгой и пергаментной бумагой для запекания. Однако если вы хотите, чтобы она стала более удобной в использовании, лучше переложить её в морозильную камеру.

Почему охлаждение пищевой пленки делает её менее липкой?

Объяснить это можно с помощью науки. Прохладный воздух в морозильной камере помогает устранить часть статического электричества, из-за которого пленка прилипает сама к себе. После морозильной камеры она вернется к комнатной температуре за несколько секунд, поэтому запросто прилипнет к контейнеру или продукту.

Как пояснил доктор Чад Орзел, доцент физики и астрономии Юнион-колледжа, адгезия между кусочками пищевой пленки может быть вызвана тем, что молекулы на поверхности перегруппировываются, образуя слабые химические связи, и более низкая температура может немного затормозить этот процесс.

Охлаждение полиэтиленовой пленки не займет много времени, поэтому если вы не можете навсегда освободить место для её хранения в морозильнике, просто положите полиэтиленовую пленку для охлаждения примерно на 15 минут, прежде чем начать заворачивать в нее остатки пищи.

Что такое пищевая пленка? Полиэтиленовая пленка или пищевая пленка - это тонкая полиэтиленовая пленка, которая обычно используется для запечатывания пищевых продуктов в контейнерах, чтобы сохранить их свежими в течение длительного периода времени. Полиэтиленовая пленка обычно обеспечивает защиту продуктов питания от трех аспектов: химического (газы, влага и свет), биологического (микроорганизмы, насекомые и животные) и физического (механические повреждения), сообщает Википедия.

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