Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

Очень важно различать белые грибы от ядовитых, так как они очень похожи между собой. Читайте ниже, как выглядит самый опасный гриб.

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Узнавайте, что за гриб, который при срезе синеет / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto, svitdovkola

Мы привыкли думать, что ядовитые грибы имеют яркую шляпку и неприятный запах. Однако во многих случаях отравления получают из-за ложных грибов. Чтобы не отправиться на больничную койку, читайте на Главреде, как проверить ядовитые грибы или съедобные.

Мы выше уже говорили, как отличить ложный гриб от настоящего - бывает весьма трудно. Особенно, если вы не профессиональный грибник. Вас может обмануть их внешний вид, местоположение и запах.

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Ложный белый гриб может вызвать отравление / instagram/solenye_gruzdi

Какие грибы нельзя брать - учимся отличать белый гриб от ядовитого

Некоторые ядовитые грибы - например, сыроежка белая (ложный белый гриб) и сыроежка синяя - могут иметь сходные характеристики с белым грибом. Но существует 5 главных признаков:

Белый гриб имеет широкую коричневатую шляпку диаметра от 8 до 25 см. У сыроежки белой она менее выразительна по форме, а сыроежка синяя имеет ярко-красную или оранжевую шляпку с белыми и желтыми пятнами.

Ножка белого гриба - мясистая цилиндрической утолщенной формы. А вот у белой сыроежки ножка хрупкая, длинная и стройная. У синей - толстая, покрыта сетчатым узором и с "колечком" вверху.

У белого гриба приятный запах, иногда с нотками влаги. Белая сыроежка без запаха.

Сыроежка синяя имеет ядовито горький вкус, в отличие от других вышеперечисленных видов грибов.

Белые грибы часто растут в хвойных и лиственных лесах.

Как определить ядовитый гриб при варке - для чего лук

Иногда мы по ошибке можем собрать ядовитые грибы. Если у вас есть хоть малейшая неуверенность - проведите эксперимент перед их приготовлением.

Известно, что ядовитые грибы нередко меняют свой цвет под влиянием высокой температуры.

Чтобы получить точный результат, в кастрюлю, в которой варите грибы, добавьте обычный целый лук. Затем вы можете увидеть, как синеет лук, если грибы ядовитые.

При первых признаках отравления, таких как тошнота, рвота, диарея, головная боль и другие, сразу же обратитесь к врачу.

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