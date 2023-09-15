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Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

Яна Ставская
15 сентября 2023, 03:30
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Очень важно различать белые грибы от ядовитых, так как они очень похожи между собой. Читайте ниже, как выглядит самый опасный гриб.
Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных
Узнавайте, что за гриб, который при срезе синеет / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto, svitdovkola

Мы привыкли думать, что ядовитые грибы имеют яркую шляпку и неприятный запах. Однако во многих случаях отравления получают из-за ложных грибов. Чтобы не отправиться на больничную койку, читайте на Главреде, как проверить ядовитые грибы или съедобные.

Мы выше уже говорили, как отличить ложный гриб от настоящего - бывает весьма трудно. Особенно, если вы не профессиональный грибник. Вас может обмануть их внешний вид, местоположение и запах.

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грибы, сушеные грибы
Ложный белый гриб может вызвать отравление / instagram/solenye_gruzdi

Какие грибы нельзя брать - учимся отличать белый гриб от ядовитого

Некоторые ядовитые грибы - например, сыроежка белая (ложный белый гриб) и сыроежка синяя - могут иметь сходные характеристики с белым грибом. Но существует 5 главных признаков:

  • Белый гриб имеет широкую коричневатую шляпку диаметра от 8 до 25 см. У сыроежки белой она менее выразительна по форме, а сыроежка синяя имеет ярко-красную или оранжевую шляпку с белыми и желтыми пятнами.
  • Ножка белого гриба - мясистая цилиндрической утолщенной формы. А вот у белой сыроежки ножка хрупкая, длинная и стройная. У синей - толстая, покрыта сетчатым узором и с "колечком" вверху.
  • У белого гриба приятный запах, иногда с нотками влаги. Белая сыроежка без запаха.
  • Сыроежка синяя имеет ядовито горький вкус, в отличие от других вышеперечисленных видов грибов.
  • Белые грибы часто растут в хвойных и лиственных лесах.

Как определить ядовитый гриб при варке - для чего лук

Иногда мы по ошибке можем собрать ядовитые грибы. Если у вас есть хоть малейшая неуверенность - проведите эксперимент перед их приготовлением.

Известно, что ядовитые грибы нередко меняют свой цвет под влиянием высокой температуры.

Чтобы получить точный результат, в кастрюлю, в которой варите грибы, добавьте обычный целый лук. Затем вы можете увидеть, как синеет лук, если грибы ядовитые.

При первых признаках отравления, таких как тошнота, рвота, диарея, головная боль и другие, сразу же обратитесь к врачу.

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