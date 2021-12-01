Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецепт

Расыпчатая гречка за 2 минуты / Фото pixabay.com

Если вы мечтаете о том, чтобы гречневая каша получилась рассыпчатой, то предлагаем вам простой лайфхак ее приготовления.

Сразу отметит, что такая гречка никогда не подгорит и не превратится в кашу. Она будет не только рассыпчатой, но и ароматной. При этом, на весь процесс уйдет не больше двух минут времени. А понадобится для этого всего лишь гречка, соль и кипяток.

Способ приготовления:

1. Промыть Гречку под проточной холодной водой.

2. Положить крупу в емкость, посолить, залить крутым кипятком на 1.5-2 см выше крупы.

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3. Накрыть крышкой и оставить на 1.5 часа.

4. Излишнюю воду можно процедить через сито.

Приятного аппетита!

Также отметим, что гречневая каша - это очень полезный продукт, но ее нужно дополнять и обогащать животным белком. Такая комбинация получается более полноценной по своему составу.

А диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.