В Украине гречка подорожает минимум на 20-30% - эксперты

В Украине гречка подорожает минимум на 20-30% / УНИАН

До конца нынешнего года в Украине гречка, по всей вероятности, может подорожать как минимум на треть. Об этом сообщает портал "Сниданок з 1+1" со ссылкой на прогнозы Международной ассоциации гречки.

За последние два года цена на гречаную крупу постоянно росла — от 10 гривен до 50 гривен. Гречка может подорожать на 20-30% — такой рост прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

"50% процентов гречки, которую мы потребляем − российского производства. Последние два РОКМ, когда она уменьшила производство на нашем рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", — говорит он.

Экономист Олег Пендзин подтверждает, что гречка подорожает – но незначительно. Кроме того, дефицит ждать не стоит.

"Сегодня гречка подорожала меньше, чем потребительская корзина. Крупа гречневая с начала года подорожала на 16%. Считайте — максимум она будет стоить не более 50 гривен за килограмм", — считает специалист.

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По мнению Пендзин, если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель просто выберет другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 миллионов тонн различного типа зерновых.

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Напомним, ранее, в мае нынешнего года, правительство Российской Федерации временно запретило экспорт гречаной крупы - в том числе и в Украину.

Постановление относит гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся "жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.