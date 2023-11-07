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Самый любимый соус Mcdonald's из 2-х ингредиентов: шеф-повар раскрыл рецепт

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 16:28
Шеф-повар, ранее работавший в Mcdonald's раскрыл секрет создания острой горчицы в домашних условиях. По его словам, нужно всего 2 инградиента.
Самый любимый соус Mcdonald's из 2-х ингредиентов: шеф-повар раскрыл рецепт
Шеф-повар раскрыл рецепт уникального соуса из McDonald's / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Евгений Клопотенко

От мягких пушистых булочек до тающего во рту Биг-Мака, блюда Макдональда всегда вызывают аппетит и заставляют нас задуматься над тем, что же делает бургеры такими вкусными. В то время как некоторые идут в супермаркеты, чтобы попробовать воссоздать завтрак, другие интересуются приправами или молочными коктейлями, пишет Mirror.

Бывший шеф-повар McDonald's Майк Харач раскрыл секрет приготовления аппетитного острого горчичного соуса, который так понравился многим гурманам - и для этого нужно всего два ингредиента. В своем аккаунте в TikTok Майк рассказал обо всем. Он сказал: "Вы хотите купить острую горчицу McDonalds в магазине? Я бывший шеф-повар Mcdonald's, и у меня есть вариант для вас.

"Для справки, острая горчица Mcdonald's - это соус на основе майонеза, в который входят яичный желток и масло, а также все ингредиенты, которые идут на приготовление майонеза, но вам просто нужно смешать майонез и горчицу, а затем вам нужно купить соус Табаско, и вам нужно добавить несколько порций соуса Табаско к смешанной горчице и майонезу, и вы получите очень, очень похожую копию острой горчицы",- отмечает шеф-повар.

видео дня

Видео с подробным рецептом воспроизведения острого соуса для бургеров с говядиной или курицей, или даже для макания куриных наггетсов, получило почти 2 000 лайков. Поклонники Mcdonald's на седьмом небе от счастья от домашнего рецепта, и некоторые назвали его своим "самым любимым соусом".

Смотрите видео о том, как приготовить острый соус из Mcdonald'S:

Некоторые могут скептически относиться к списку ингредиентов и рецепту, однако другие пользователи TikTokkers попытались воспроизвести его, используя рекомендации шеф-повара Майка, и были приятно удивлены. Один из них прокомментировал: "Я только что приготовил майонез и табаско и подтвердил, что они идентичны".

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