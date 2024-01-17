Сетку от овощей и фруктов грех выбрасывать: вот что с ней делают умные хозяйки

Сетки, в которых продаются фрукты и овощи, часто становятся жертвой мусорного ведра после того, как их содержимое уже находится в холодильнике.
Кстати, ранее мы рассказывали, что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи.
Однако опытные хозяйки знают, что эти сетки могут послужить нам еще долго.
Находка для каждой хозяйки
Не спешите избавляться от сетки — она может стать идеальной губкой для уборки и стирки. Просто отрежьте небольшой лоскут и обмотайте его вокруг обмылка. Такая губка эффективно справится даже с самой стойкой грязью.
Дело в том, что грубый материал сетки поможет вам легко справиться с жиром и создает больше пены, что делает чистку кухонных поверхностей и удаление пятен с одежды легкими и приятными делами.
Овощное хранилище
Сетку можно использовать повторно почти по назначению, но для этого нужно не разорвать ее при распаковке фруктов и овощей. Повесьте сетку в прохладном и проветриваемом месте, например, в подвале или кладовой, и развесьте в ней лук, картошку, морковь и другие корнеплоды.
Сетка обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев и продлевая сроки хранения овощей.
Органайзер для детских игрушек
Сетку можно прикрепить к стене в детской комнате и поместите в нее мячи, кубики, куклы и другие игрушки. Это не только поможет поддерживать порядок, но и позволит детям видеть свои игрушки. Ребенок в любой момент может увидеть игрушку и попросить ее подать.
А вот как использовала сетку из-под фруктов блогер с просторов YouTube:
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