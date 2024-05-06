Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

Сколько можно хранить вареные яйца?
Срок хранения вареных яиц зависит от температуры, сообщает проект Ed Black.
При комнатной температуре:
- Не более 12 часов: если скорлупа целая.
- Менее 12 часов: если скорлупа треснула.
В холодильнике:
- До 2 недель: если скорлупа целая.
- До 5 дней: если скорлупа треснула.
Рекомендации:
- Для более длительного хранения:
- Остудите яйца сразу после варки.
- Обсушите их.
- Заверните в бумагу или поместите в контейнер.
- Храните на полке холодильника, а не на дверце.
Не мойте яйца перед хранением: это смывает защитный слой с скорлупы.
- Перед употреблением всегда проверяйте яйца на свежесть:
- Опустите в воду: свежее яйцо ляжет на дно, всплывшее яйцо лучше не есть.
- Разбейте яйцо: если белок и желток кажутся нормальными, яйцо можно есть.
Помните - Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится. Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой.
Как понять что вареное яйцо не испортилось?
Существует несколько способов проверить свежесть вареного яйца:
1. Проверка в воде:
Опустите яйцо в миску с холодной водой.
Свежее яйцо ляжет на дно горизонтально.
Яйцо, которое было снесено не давно, но уже не является свежим, приподнимется тупым концом кверху.
Испорченное яйцо всплывет на поверхность.
2. Осмотр:
Свежее вареное яйцо имеет гладкую скорлупу без трещин и сколов.
На скорлупе не должно быть пятен, плесени или других признаков порчи.
3. Разбить яйцо:
Разбейте яйцо в тарелку и осмотрите белок и желток.
Свежий белок будет плотным и упругим, а желток - выпуклым и ярким.
У испорченного яйца белок будет жидким и мутным, а желток - плоским и темным.
4. Запах:
Свежее вареное яйцо не имеет запаха.
Испорченное яйцо имеет неприятный, тухлый запах.
Помните - Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится.
Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой. Если вы не уверены в свежести яйца, лучше его не есть.
Вот несколько дополнительных советов:
Храните вареные яйца в холодильнике при температуре от 0°C до +4°C. Вареное яйцо в целой скорлупе можно хранить в холодильнике до 2 недель. Если скорлупа треснула, яйцо лучше съесть в течение 1-2 дней. Не мойте яйца перед хранением, так как это смывает защитный слой с скорлупы.
Как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике?
Срок хранения вареных яиц в холодильнике зависит от целостности скорлупы:
Целая скорлупа:
- До 2 недель: при температуре от 0°C до +4°C.
- До 40 дней: если обработать скорлупу растительным маслом после варки (этот метод спорный, его достоверность не подтверждена).
Треснутая скорлупа - не более 5 дней.
Рекомендации:
Для более длительного хранения:
- Остудите яйца сразу после варки.
- Обсушите их.
- Заверните в бумагу или поместите в контейнер.
- Храните на полке холодильника, а не на дверце.
- Не мойте яйца перед хранением: это смывает защитный слой с скорлупы.
Помните:
Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится.
Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой.
Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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