Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

Сколько можно хранить вареные яйца – вопрос сразу после Пасхи сверхактуальный. Главред детально разбирается в этой теме.

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Как понять, что вареное яйцо не испортилось? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Сколько можно хранить вареные яйца?

Срок хранения вареных яиц зависит от температуры, сообщает проект Ed Black.

При комнатной температуре:

Не более 12 часов: если скорлупа целая.

Менее 12 часов: если скорлупа треснула.

В холодильнике:

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До 2 недель: если скорлупа целая.

До 5 дней: если скорлупа треснула.

Рекомендации:

Для более длительного хранения:

Остудите яйца сразу после варки.

Обсушите их.

Заверните в бумагу или поместите в контейнер.

Храните на полке холодильника, а не на дверце.

Не мойте яйца перед хранением: это смывает защитный слой с скорлупы.

Перед употреблением всегда проверяйте яйца на свежесть:

Опустите в воду: свежее яйцо ляжет на дно, всплывшее яйцо лучше не есть.

Разбейте яйцо: если белок и желток кажутся нормальными, яйцо можно есть.

Помните - Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится. Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой.

Как понять что вареное яйцо не испортилось?

Существует несколько способов проверить свежесть вареного яйца:

1. Проверка в воде:

Опустите яйцо в миску с холодной водой.

Свежее яйцо ляжет на дно горизонтально.

Яйцо, которое было снесено не давно, но уже не является свежим, приподнимется тупым концом кверху.

Испорченное яйцо всплывет на поверхность.

2. Осмотр:

Свежее вареное яйцо имеет гладкую скорлупу без трещин и сколов.

На скорлупе не должно быть пятен, плесени или других признаков порчи.

3. Разбить яйцо:

Разбейте яйцо в тарелку и осмотрите белок и желток.

Свежий белок будет плотным и упругим, а желток - выпуклым и ярким.

У испорченного яйца белок будет жидким и мутным, а желток - плоским и темным.

4. Запах:

Свежее вареное яйцо не имеет запаха.

Испорченное яйцо имеет неприятный, тухлый запах.

Помните - Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится.

Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой. Если вы не уверены в свежести яйца, лучше его не есть.

Вот несколько дополнительных советов:

Храните вареные яйца в холодильнике при температуре от 0°C до +4°C. Вареное яйцо в целой скорлупе можно хранить в холодильнике до 2 недель. Если скорлупа треснула, яйцо лучше съесть в течение 1-2 дней. Не мойте яйца перед хранением, так как это смывает защитный слой с скорлупы.

Как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике?

Срок хранения вареных яиц в холодильнике зависит от целостности скорлупы:

Целая скорлупа:

До 2 недель: при температуре от 0°C до +4°C.

До 40 дней: если обработать скорлупу растительным маслом после варки (этот метод спорный, его достоверность не подтверждена).

Треснутая скорлупа - не более 5 дней.

Рекомендации:

Для более длительного хранения:

Остудите яйца сразу после варки.

Обсушите их.

Заверните в бумагу или поместите в контейнер.

Храните на полке холодильника, а не на дверце.

Не мойте яйца перед хранением: это смывает защитный слой с скорлупы.

Помните:

Чем свежее яйцо, тем дольше оно хранится.

Не употребляйте в пищу вареные яйца с просроченным сроком хранения или поврежденной скорлупой.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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