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Субсидии в 2021 ужали: кто и как может оформить выплаты

30 января 2021, 00:19

Кто может оформить субсидию, кому она полагается, а главное - как правильно оформить субсидию на коммунальные услуги, выяснил Главред.

Субсидии в 2021 Украина урезала - как оформить субсидию
Субсидии в 2021 Украина урезала - как оформить субсидию / vchasnoua.com

Хоть и.о. министра энергетики Юрий Витренко и считает субсидии "вредными для достоинства и психики украинцев" – с новыми тарифами 2021 оплатить коммуналку по силам далеко не каждому в Украине.

При этом стоит отметить, что Кабмин ужимает размер субсидии, так что уменьшится еще и ее размер. Но кто-то рад и таким крохам.

Главред выяснил, кому полагается субсидия на ЖКХ (а кто – доходами не вышел) и как оформлять субсидию, в том числе онлайн по интернету (что на карантине – удобнее всего).

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Кто может оформить субсидию

Есть такое понятие, как обязательный платеж. И если счет за коммунальные услуги выше этого платеже – то разницу обязано покрыть государство (это и есть субсидия).

Как рассчитывается обязательный платеж (формула расчета субсидии 2021):

Доход жильцов в месяц/количество жильцов/прожиточный минимум в Украине/коэффициент "2"х15%

Понятнее это будет на примере. Допустим, что нужно оформить субсидию пенсионеру, у которого доход (его пенсия) 2500 гривен. А вместе с бабушкой живет внучка, которая официально получает 7500 гривен. То есть доход на двоих у них в месяц – 10 тысяч гривен. Делим на два (по количеству человек в доме) – будет 5000 гривен. Делим их на прожиточный минимум (2189 грн), потом на коэффициент 2 и умножаем на 15%. В итоге получаем обязательный платеж в 17,13% от всех доходов семьи (то есть от 10 тысяч).

То есть их счет за коммуналку не должен превышать 1713 грн в месяц. Всё, что больше этой суммы – это и есть размер субсидии.

Можно поступить еще проще – и использовать онлайн калькулятор субсидии 2021 (этот калькулятор, например – для жителей Киева).

Кто не имеет права на субсидию

Оформить субсидию не получится, если человек:

  • имеет долг за коммуналку на сумму от 340 гривен (если задолженности больше месяца);
  • живет в квартире площадью от 120 кв. метров или доме от 200 метров квадратных;
  • если ранее ему переплатили субсидию – и он не вернул эти средства.

Если кто-то в семье:

  • за последний год купил что-то на сумму свыше 50000 гривен;
  • если кто-то в семье не работает и не учится, не стоит на учете в Центре занятости;
  • владеет машиной, причем авто младше 5 лет;
  • имеет задолженность по алиментам за три месяца.

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Как оформить субсидию 2021 в Украине

С 1 января 2021 года субсидии можно оформить через фронт-офисы территориальной общины, которые потом передают документы в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.

Также можно оформить субсидию онлайн или заполнить заявление и подать все нужные документы лично в органах соцзащиты.

Чтобы оформить субсидию, нужны такие документы:

  1. Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме.
  2. Декларация о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, по формам, что установлены Минсоцполитики.

Вот образец заполнения субсидии 2021:

образец заполнения субсидии 2021

В декларации на субсидию указываются:

  • данные о жилье (в частности, его площадь);
  • данные о жильцах (которые там прописаны);
  • доходы всех, кто проживает;
  • расходы жильцов за последние двенадцать месяцев, если те превышают 50 тысяч гривен;
  • есть ли автомобиль.

Образец декларации на субсидию 2021 (Украина) распечатать можно отсюда:

  • Заявление на субсидию 2021 - скачать бланк
  • Заявление на субсидию 2021 - скачать бланк
  • Заявление на субсидию 2021 - скачать бланк

Как и куда подавать документы на субсидию

Можно оформить субсидию через интернет – на сайте Минсоцполитики. При этом есть три варианта:

  • с помощью электронной почты,
  • с помощью электронной цифровой подписи,
  • с помощью BankID.

Если человек идентифицировался через электронную почту, то документы потом надо распечатать, подписать их и затем отнести в городской орган соцполитики.

Электронную цифровую подпись оформляют в аккредитованном центре сертификации ключей (весь перечень этих центров – по ссылке).

Получить цифровую подпись бесплатно можно в информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы, МВД и в ПриватБанке. В остальных местах стоимость услуги – от 100 грн до 200 грн.

Субсидии в Украине: последние новости

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