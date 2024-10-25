Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить 'звук микроволновки'

О чем вы узнаете:
- Как выключить звук таймера микроволновки
- Как найти кнопку, которая выключает "звук микроволновки"
Многие люди начинают осознавать, что микроволновые печи имеют скрытую функцию, которая не связана с разогревом пищи. Эти устройства являются отличным дополнением к кухне благодаря скорости и экономии, но их основной недостаток - раздражающий писк, означающий окончание процесса разогрева.
Некоторые современные модели оснащены бесшумным режимом с пометкой звука или динамика для отключения сигналов, однако отсутствие такой функции в других моделях заставляет пользователей думать, что заглушить звуковые сигналы невозможно, сообщает Express.
Эксперты из "Taste of Home" раскрыли секретный метод, как выключить звук в микроволновке.
"Наиболее раздражающий звук на вашей кухне, вероятно, происходит от таймера микроволновой печи. Если сегодня такой день, когда вы не можете терпеть его звуковой сигнал, вот как выключить звук микроволновки", - отмечают они.
Многие считают, что цифры на микроволновой печи служат только для настройки нагрева, однако звук можно выключить, нажав и удерживая кнопки 0, 1 или "Стоп".
"Эти кнопки могут иметь секретные функции, запрограммированные производителями, чтобы помочь вам выключить звуковые сигналы микроволновки", - отмечают специалисты.
Стоит отметить, что микроволновые печи различаются по функциям, поэтому этот способ может подходить не для всех моделей.
Американский блогер с TikTok, Мэтти МакТек, рекомендует попробовать удерживать кнопку с цифрой два для отключения звука.
Смотрите видео о том, как выключить звук микроволновки:
@setupspawn Did you know this Microwave Trick? #kitchen#cooking#technology♬ original sound - Matty McTech
Если ни один метод не работает, лучше обратиться к инструкции устройства.
"Скорее всего, есть простой способ отключить звук, который сопровождает таймер вашей микроволновки. Возможно, вам просто придется немного почитать или проконсультироваться в интернете, чтобы найти его",- предупредил эксперт.
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