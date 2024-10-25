Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить 'звук микроволновки'

Микроволновая печь имеет скрытые возможности, в частности, с помощью специальной кнопки можно отключить звуковые сигналы этого кухонного прибора.

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Как выключить звук микроволновки - тайная кнопка о которой знают единицы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как выключить звук таймера микроволновки

Как найти кнопку, которая выключает "звук микроволновки"

Многие люди начинают осознавать, что микроволновые печи имеют скрытую функцию, которая не связана с разогревом пищи. Эти устройства являются отличным дополнением к кухне благодаря скорости и экономии, но их основной недостаток - раздражающий писк, означающий окончание процесса разогрева.

Некоторые современные модели оснащены бесшумным режимом с пометкой звука или динамика для отключения сигналов, однако отсутствие такой функции в других моделях заставляет пользователей думать, что заглушить звуковые сигналы невозможно, сообщает Express.

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Эксперты из "Taste of Home" раскрыли секретный метод, как выключить звук в микроволновке.

"Наиболее раздражающий звук на вашей кухне, вероятно, происходит от таймера микроволновой печи. Если сегодня такой день, когда вы не можете терпеть его звуковой сигнал, вот как выключить звук микроволновки", - отмечают они.

Многие считают, что цифры на микроволновой печи служат только для настройки нагрева, однако звук можно выключить, нажав и удерживая кнопки 0, 1 или "Стоп".

"Эти кнопки могут иметь секретные функции, запрограммированные производителями, чтобы помочь вам выключить звуковые сигналы микроволновки", - отмечают специалисты.

Стоит отметить, что микроволновые печи различаются по функциям, поэтому этот способ может подходить не для всех моделей.

Американский блогер с TikTok, Мэтти МакТек, рекомендует попробовать удерживать кнопку с цифрой два для отключения звука.

Смотрите видео о том, как выключить звук микроволновки:

Если ни один метод не работает, лучше обратиться к инструкции устройства.

"Скорее всего, есть простой способ отключить звук, который сопровождает таймер вашей микроволновки. Возможно, вам просто придется немного почитать или проконсультироваться в интернете, чтобы найти его",- предупредил эксперт.

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