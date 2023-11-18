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Зачем сыпать соль в колодец: вы просто упадете, узнав неожиданный ответ

Алексей Тесля
18 ноября 2023, 01:30
Для чего добавляют соль в колодец - проверенный способ очистки воды своими руками.
Колодец
Когда нужно сыпать соль в воду / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/yohanga17, Pixabay/Bru-nO

Вода является главным источником жизни для каждого живого существа. Для человека это приобретает особую важность, особенно чистота воды, которую мы употребляем каждый день.

Нередко для фильтрации воды используют природные компоненты, которые известны с далеких времен. Среди них и соль, которую зачастую используют в качестве одного из восстанавливающих средств.

Для чего добавляют соль в колодец

Многие удивятся, услышав о том, что соль добавляют в колодец. Однако ответ прост, ведь это помогает ускорить процесс регенерации (восстановления) свойств ионообменных смол. В этом случае опытные мастера советуют использовать таблетированную соль. Ведь простые законы физики никто не отменял, а даже из школьного курса мы помним, что растворившийся для смягчения воды натрий восстанавливается из соли. Для этого и используют специально подготовленный раствор, которым промывают фильтрующий элемент.

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Как очистить воду в колодце от солей

Не стоит забывать, что природный баланс солей в воде может превышать допустимые показатели. Поэтому стоит периодически проверять минеральный состав воды из колодца. Один из способов удивительно прост – возьмите стакан воды прямо из колодца и оставьте на несколько часов отстояться. Стоит бить тревогу, если вода в стакане поменяла цвет и помутнела. Также тревогу должно вызывать образование на дне сосуда характерного осадка. Это явный сигнал того, что такую воду употреблять нельзя. Лучшим выходом будет установка специального фильтра для очистки колодезной воды.

Что кинуть в колодец, чтобы очистить воду

В качестве новой засыпки для колодца можно использовать гравий, песок или мелкофракционный щебень. Если на стенках колодца скопилось слишком много отложений, можно использовать дополнительные средства для их устранения. Например, соляной налет допустимо удалять с помощью соляной кислоты или уксуса.

Как понять, что нужно чистить колодец

О том, что настала пора чистки колодца, могут сигнализировать сразу несколько характерных факторов. Например, если вы заметите характерное цветение воды или результаты процессов гниения органики, тогда можно смело говорить о необходимости чистки колодца.

Также важным сигналом должен послужить сильный и неприятный запах затхлости или сероводорода. При этом о нарушении химического состава воды также свидетельствует ее явное изменение цвета (вода зеленеет желтеет, или становится коричнево-черной) в результате развития водорослей, нарушения химического состава.

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