Женщина показала, как легко заточить тёрку: проще уже некуда

- Что делать, если тёрка затупилась
- Как заточить даже саму тупую терку
Со временем любая кухонная тёрка затупляется, и процесс приготовления превращается в настоящие мучения. Тереть сыр, морковь или яблоки становится сложно, продукты мнутся и скользят, а усилий приходится прилагать всё больше.
Но есть несколько простых и безопасных способов заострить тёрку в домашних условиях, не прибегая к специальным инструментам.
Алюминиевая фольга — быстрый способ вернуть остроту
Блогер и профессиональный повар Thisoldbakerподелилась в Instagram простым лайфхаком:
"Все, что вам нужно, — взять кусок алюминиевой фольги и провести им по краям тёрки".
Фольга действует как лёгкий абразив — она снимает мелкие загрязнения и слегка подтачивает зубцы. После нескольких движений острота заметно возвращается. Этот способ также помогает очистить отверстия от остатков продуктов. Главное — соблюдать осторожность, чтобы не поранить пальцы.
Наждачная бумага — профессиональный подход
Если тёрка сильно затупилась, повара советуют использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею можно аккуратно пройтись по рабочей поверхности, особенно по мелким зубцам, где фольга не справится.
Для труднодоступных участков подойдёт алмазный напильник — он позволяет обработать каждое отверстие отдельно, обеспечивая идеально ровную заточку. Этот метод часто используют в ресторанах, где важно поддерживать кухонный инвентарь в идеальном состоянии.
Керамическая чашка — неожиданная альтернатива
Оказывается, даже обычная керамическая чашка может стать помощником. Её непокрытая нижняя часть (шероховатое кольцо) способна действовать как микроточилка. Просто проведите ею по краям тёрки несколько раз, и результат вас удивит — керамика обновит металл и уберёт микроскопические заусенцы.
? Полезный совет
Чтобы тёрка оставалась острой дольше, мойте её сразу после использования и не храните во влажной среде. Ржавчина и остатки продуктов быстро притупляют зубцы.
