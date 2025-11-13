Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Женщина показала, как легко заточить тёрку: проще уже некуда

Сергей Кущ
13 ноября 2025, 14:47
109
Затупившуюся тёрку можно легко вернуть к жизни подручными средствами.
Женщина показала, как легко заточить тёрку
Женщина показала, как легко заточить тёрку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Что делать, если тёрка затупилась
  • Как заточить даже саму тупую терку

Со временем любая кухонная тёрка затупляется, и процесс приготовления превращается в настоящие мучения. Тереть сыр, морковь или яблоки становится сложно, продукты мнутся и скользят, а усилий приходится прилагать всё больше.

Но есть несколько простых и безопасных способов заострить тёрку в домашних условиях, не прибегая к специальным инструментам.

видео дня

Алюминиевая фольга — быстрый способ вернуть остроту

Блогер и профессиональный повар Thisoldbakerподелилась в Instagram простым лайфхаком:

"Все, что вам нужно, — взять кусок алюминиевой фольги и провести им по краям тёрки".

Фольга действует как лёгкий абразив — она снимает мелкие загрязнения и слегка подтачивает зубцы. После нескольких движений острота заметно возвращается. Этот способ также помогает очистить отверстия от остатков продуктов. Главное — соблюдать осторожность, чтобы не поранить пальцы.

Наждачная бумага — профессиональный подход

Если тёрка сильно затупилась, повара советуют использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею можно аккуратно пройтись по рабочей поверхности, особенно по мелким зубцам, где фольга не справится.

Для труднодоступных участков подойдёт алмазный напильник — он позволяет обработать каждое отверстие отдельно, обеспечивая идеально ровную заточку. Этот метод часто используют в ресторанах, где важно поддерживать кухонный инвентарь в идеальном состоянии.

Керамическая чашка — неожиданная альтернатива

Оказывается, даже обычная керамическая чашка может стать помощником. Её непокрытая нижняя часть (шероховатое кольцо) способна действовать как микроточилка. Просто проведите ею по краям тёрки несколько раз, и результат вас удивит — керамика обновит металл и уберёт микроскопические заусенцы.

? Полезный совет

Чтобы тёрка оставалась острой дольше, мойте её сразу после использования и не храните во влажной среде. Ржавчина и остатки продуктов быстро притупляют зубцы.

Смотрите видео о том, как заточить терку:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

16:43Украина
Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

16:25Война
"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

16:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Последние новости

17:01

Доллар стремительно летит вверх, евро хлынуло следом: курс валют на 14 ноября

16:43

Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

16:38

Атака РФ по Харьковской области: в больнице умер 16-летний парень

16:33

Липких следов не останется: как за 5 секунд отклеить этикетку от банки

16:25

Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
16:24

Батареи станут горячее: гениальный фокус превратит радиаторы в "печку"Видео

16:19

В центре Киева нашли одно из древнейших изображений дьявола - как он выгляделВидео

16:16

"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

16:08

Какой будет пенсия, если нет стажа: назван размер выплат

Реклама
16:02

Обратное направление 2: стало известно, будет ли второй сезон

15:49

СБС поразили базу дорогостоящих российских "птичек" в Крыму - подробности

15:46

Коррупционный скандал в энергетике: появились подробности разговора Зеленского с Мерцем

15:33

Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ - что известно

15:27

Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогнозВидео

15:24

Почему нельзя убирать в этот день: строгие приметы в праздник 14 ноября

15:15

Легко проедут 400 000 километров: ТОП-10 надежных и долговечных марок авто

15:13

Группа Без Обмежень попала в ДТП - пиарщица раскрыла детали аварииВидео

14:53

Полноценный десерт из двух пачек печенья: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

14:48

Гора жареных пирожков, как у бабушки: очень простой рецепт теста на воде

14:47

Женщина показала, как легко заточить тёрку: проще уже некудаВидео

Реклама
14:43

Песков заявил, что Россия будет продолжать войну и обвинил в этом Украину

14:29

Взорвалось зарядное устройство: в Киевской области пострадала семья с двумя детьми

14:25

"Замешан в коррупции": в МИД жестко ответили на истерику Орбана насчет Украины

14:18

"Деньги должны идти на передовую": ЕС впервые прокомментировал скандал в Украине

13:54

Ценовой удар на носу: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

13:43

Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружияВидео

13:36

Цивинский: "Контрабанда - это не только проблема Украины, но и угроза для ЕС"

13:32

Перед Днем Достоинства у Порошенко взялись оправдывать его пророссийское прошлое – эксперт

13:24

"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

13:23

Безэмоциональны и осуждают других: 5 мифов о Скорпионах

13:21

Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"

13:08

Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

13:02

Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильноВидео

13:01

Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

13:00

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

12:57

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

12:38

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

12:29

Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мостуВидео

12:25

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

12:23

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

Реклама
12:01

"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

11:56

Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

11:55

Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

11:27

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

11:23

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:13

"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

11:12

Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

11:01

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

10:59

Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

10:48

Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять