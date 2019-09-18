Выбор матери: дата выхода, список серий и как смотреть онлайн

Выбор матери: дата выхода, сколько серий / СТБ

Новый драматический сериал Выбор матери выходит на СТБ 23 сентября в понедельник. Он заменит сериал Крепостная, и будет выходить с понедельника по четверг в 21:00.

Новый сериал Выбор матери, в главной роли которого сыграла известная украинская актриса Валерия Ходос, скоро появится на экранах, и в нем будет всего 16 серий.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 19 и 20 сериях сериала

Новые сериалы на СТБ теперь выходят не так, как раньше, и если вы не смотрите их на ТВ, посмотреть онлайн уже будет не так просто. Рассказываем, как смотреть сериал Выбор матери онлайн на смартфонах, ноутбуках и планшетах.

Сериал будет выходит по две серии с понедельника по четверг на СТБ в 21:00. Но если вы не успели его посмотреть по ТВ, сериал не будет доступен на любых других сайтах, кроме Телепортала.

Поэтому, после окончания серий на ТВ, новые можно будет посмотреть только на Телепортале в режиме онлайн.

Выбор матери график выхода серий

23 сентября - 1, 2 серии;

24 сентября- 3, 4 серии;

25 сентября- 5, 6 серии;

26 сентября- 7, 8 серии;

30 сентября- 9, 10 серии;

1 октября- 11, 12 серии;

2 октября- 13, 14 серии;

3 октября- 15, 16 серии;

Выбор матери смотреть онлайн анонс:

На сайте Главред ежеденевно будут выходить обзоры на каждую серию из сериала Выбор матери.