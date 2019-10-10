Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала

Смотрящая вдаль 2019: 7 и 8 серия онлайн / СТБ

Седьмая и восьмая серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 10 октября. Погибает участник видения Анны. Другие элементы видения начинают сбываться, вводя девушку в истерику. Обзоры 7 и 8 серий Смотрящей вдаль смотрите на Главреде.

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Смотрящая вдаль 7 серия - описание что было в сериале - смотреть онлайн серию

Что бы найти Гусаренко, Анна просит разрешения у Сальского увидеть всех пациентов клиники. Атапин убеждает Чкония дать показания в полиции о том, что именно Лаврик настоял, что бы Чкония заказал стройматериалы у него, Атапина. Скрывая от Анны Гусаренко Сальский переводит его в спец-блок. При попытке взять штурмом спецстоянку и вывезти фуру с наркотиками погибает охранник с большим родимым пятном на лице.

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Смотрящая вдаль смотреть онлайн 7 серию - 10-10-2019:

Смотрящая вдаль 8 серия - описание что было в сериале - смотреть онлайн серию

Опер Мирошкин, участвовавший в операции по захвату фуры, на стороне преступников, избавляется от ненужных ему людей. Попов рассказывает Анне, что ее видение снова сбылось. Анна в панике: раз все сбывается, значит ее любимый под серьезной угрозой и у нее осталось совсем мало времени что бы спасти его. Анна ложится в клинику Сальского, что бы попытаться самостоятельно найти Гусаренко. При проверке фактов и документов на спецстоянке, обнаружены доказательства причастности Мирошкина к организации перевозки наркотиков. Попов успевает его предупредить и Мирошкин подается в бега.

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Смотрящая вдаль смотреть онлайн 8 серию - 10-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.