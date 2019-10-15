Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала

Смотрящая вдаль 2019 / СТБ

Финальные 11 и 12 серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 15 октября. Анна в самый ответственный момент оказывается одна, и на грани страшного выбора. Обзоры 11 и 12 серий Смотрящей вдаль смотрите на Главреде.

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Главная героиня - Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя, когда, казалось, в ээ жизни все было прекрасно. Анна "увидела", как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет.

Теперь, у Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара и сводного брата Алексея Попова спасти Александра, при этом не обращась в полицию, ибо там просто засмеют за такие "сказки". Но тут девушка сама попадает в ловушку, которая может обратиться смертью не только ее возлюбленного.

Когда настает Час Х, Анна оказывается без оружия и даже без поддержки. Как ей спасти любимого. И кого она выберет в конце - смотри на СТБ в финальных сериях Смотрящей вдаль.

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 11 серию - 15-10-2019:

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 12 серию - 15-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.