Перші Ластвки: дата выхода, сюжет и актеры нового сериала

Сериал Перші Ластівки: дата выхода, сюжет и список актеров / Новый Канал

Новый захватывающий трилер Перші Ластівки выходит на Новом канале уже 19 ноября 2019. Создатели очень потрудились над сериалом, и создали неожиданно жизненную, но в то же время жуткую историю о реалиях нашей жизни.

Новый сериал перекликается с жуткой игрой Синий кит, которая недавно захватила соцсети, и напугала множество детей и их родителей не только в Украине, но и в странах СНГ.

Читайте такжеВеликі Вуйки 2019: смотреть онлайн 5 и 6 серию нового сериала

Исполнительный продюсер сериала Пері Ластівки Александр Быков объясняет, что сериал в первую очередь снят для родителей и детей.

"Родители теряют контроль над своими детьми, они не уделяют им времени и совершенно не знают, как их отпрыски проводят время. Перші Ластівки не менее важны и для подростков, которые нечасто общаются с родителями, не хотят с ними делиться своими переживаниями и тайнами, всё скрывают и держат в себе", - говорит он.

Перші Ластівки: Сюжет

По сюжету, в школу приходит новая девочка, учебный год идет своим чередом, когда всех потрясают неожиданные самоубийства среди детей. Никто не знает, что стало причиной, ведь они даже не оставили записок. Но среди родителей - следователь полиции, чей сын также оказывается впутан в ужасную историю.

Между тем, дети из совершенно разных семей, разного благополучия и состояния оказываются впутанными в историю со смертью своей одноклассницы, но ничего не могут рассказать родителям. Девочка следовала указаниям таинственного "Друга", и кое-то еще попадает под его влияние.

Сериал Перші Ластівки 2019 / Новый Канал

Но, будут ли они скрывать происходящее, или поделятся с родителями? Как легко родители могут потерять своего ребенка, если потеряли с ним взаимопонимание? Что стоит говорить и обсуждать с родителями, а что с друзьями? Эти вопросы сами встают во время просмотра сериала.Читайте такжеВеликі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа

"Сериал и для подростков, и для родителей, потому как среди наших героев есть и те, и другие, и очень многие темы, которые мы поднимаем, идут из семьи. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет, и кем он станет. Поэтому я очень надеюсь, что Перші Ластівки найдут отклик и у ребят, и у их родителей. У нас в сериале пять главных героев-подростков, и все они из разных семей. У кого-то очень богатые родители, кто-то – из среднего класса, а кто-то – из малообеспеченных. И с каждым из ребят происходят не очень приятные события. Этим мы хотим сказать, что независимо от социального статуса семьи проблемы могут возникнуть у каждого. И родителям, и учителям стоит обратить на это внимание", - сказал шоуранер сериала - сценарист и продюсер Евгений Туник.

Сериал Перші Ластівки 2019 / Новый Канал

Перші Ластівки: Актеры

Главные роли в сериале исполняют Виктория Литвиненко, Леся Жураковская, Нина Набока, Даша Трегубова, Сергей Кияшко, Костя Октябрьский и молодые актеры Максим Самчик, Полина Носихина, Саша Рудинский, Таисия Щурук, Олег Гоцуляк, Максим Девизоров в ролях Кати, Полины, Феди, Никиты и Леры.

"Это очень круто, ведь сейчас именно таких сериалов не хватает. Все закрывают глаза на эти проблемы, будто думают: "Это не мое дело, со мной такого не может случиться!" Но мне кажется, сейчас очень много непонятых, недолюбленных детей, и этого нельзя не замечать! Поэтому такие темы нужно поднимать, и, возможно, получится что-то исправить", - говорит Тая Шурук - исполнительница роли Кати в сериале.

Читайте такжеВеликі Вуйки 2019: смотреть онлайн 3 и 4 серию нового сериала

Сериал Перші ластівки 2019 смотреть онлайн трейлер:

Все новые серии будут выходит на Новом канале в 22:00 с понедельника по четверг. Посмотреть онлайн сериал Перші Ластівки и почитать описание серий также будет можно на сайте Главред