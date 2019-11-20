Джокер 2: что известно о съемках и дате выхода продолжения

Джокер 2: Дата выхода, актеры, съемки фильма / Warner Bross

Телекомпания Warner Bross умоляет Тодда Филлипса и Хоакина Феникса снять вторую часть Джокера.

После отметки в 1 миллиард долларов, вопрос о продолжении больше не стоит, отмечает The Hollywood Reporter.

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Американские журналисты объявили, что Тодд Филлипс уже работает над сценарием вместе с соавтором первого фильма Скоттом Сильвером. Вопрос участия Хакина Феникса - в скорости переговоров с ним Warner Bros.

Учитывая, что изначально Филлипс не особо был заинтересован в сотрудничестве, последним аргументом стали кассовые сборы Джокера — он заработал в прокате миллиард долларов и стал самым успешным фильмом с рейтингом R.

Ранее Тодд Филлипс что не против сиквела, но только в том случае, если авторам удастся сохранить дух оригинала, а также найти нужную тему, которая бы нашла не меньший отклик среди зрителей.

Однако теперь Филлипс готов поработать и над другими картинами по мотивам комиксов DC. Конечно же - вот, кто может возродить вселенную DC на киноэкранах.

Филлипс якобы уже предлагал студии идею о целом цикле фильмов, посвящённых становлению героев и злодеев, но тогда ему отказали. После кассовых успехов Джокера угадайте кто может изменить свое мнение?

Источники THR утверждают, что с учетом процента от сборов Тодд Филлипс получит за фильм о Джокере Артуре Флеке около 100 миллионов долларов. Сам постановщик и киностудия отказались комментировать эту информацию.

Напомним, что в Украине прокат Джокера имел просто бешеный успех - несмотря на немаленькие цены на билеты, люди часто ходили на фильм в кинотеатр по 2-3 раза.