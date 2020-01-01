Джокер 2019: раскрыли, кого убил Джокер в альтернативном финале

Джокер 2019: альтернативная концовка повергает в ужас / Warner Bros

Фильм Джокер 2019 вышел в Киеве и во всей Украине в октябре, но до сих пор никто не знал об альтернативном финале и вырезанных сценах, которые могли сделать фильм Джокер еще более жестоким и безумным.

Актер и режиссер Кевин Смит признался, что в альтернативной версии Джокера, Артур Флэг убил Уейнов собственноручно. Об этом он говорит в подкасте Fatman Beyond, пишет Comic Book.

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В финале фильма Джокер общается с врачом в психбольнице Аркхэм, и смеется, говоря, что вспомнил смешной момент. После этого фильм заканчивается, но в альтернативной версии следует еще одна кровавая сцена с Джокером.

"Изначально финал был другим. В госпитале он смеется и говорит "Вспомнил кое-что смешное". Тут должен был начаться флешбэк со сценой убийства Томаса и Марты Уэйн, в которой оказывалось, что именно Артур их убил. Их мальчик кричал и плакал, и Артур уже собирался уходить, но затем поворачивался, пожимал плечами и убивал ребенка. Титры. Какого черта, чувак! В этом мире не было бы Бэтмена!", - говорит Кевин Смит.

Сцену отсняли, но не стали пускать в фильм, чтобы не отрезать окончательно Джокера от вселенной DC с Бэтменом и Лигой Справедливости.

Напомним, что редакция Главреда писала два обзора на фильм Джокер. С первым обзором Джокера можете ознакомится по этой ссылке.

Второй обзор на фильм Джокер - тут.