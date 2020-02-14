Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных

Куда сходить в кино на День святого Валентина / Fotolia / Tyler Olson

Показ традиционных Итальянских короткометражек в кино стартовал с вечера 13 февраля. Однако именно вечером 14 февраля показ в Cinema Citi проходит в особенно романтической атмосфере. Просмотр фильмов проходит с рейтингом 16+, совершеннолетних 21+ зрителей ждет сюрприз - бокал итальянского вина к фильму.

Кроме незабываемой атмосферы зрителей ждет незабываемый показ. Рассказываем, что именно покажут на Вечере итальянских короткометражек Italian Best Shorts.

Мальчик с пальчик Кристиано Ананиа

Трогательная и аллегорическая история о человеке, для которого существует только мгновение "здесь и сейчас". Фильм принял участие в более чем 120 итальянских и международных кинофестивалях и получил 45 наград, включая престижные премии кинофестивалей Queens Film Festival в Нью-Йорке и Scottish Film Festival в Эдинбурге. Мальчик с пальчик также вошел в шорт-лист премии Золотой Глобус как лучший итальянский короткометражный фильм года.

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Завтра начинаю новую жизнь Моники Дуго и Марчелло Ди Ното

Сатирическая комедия о всех нас, о том, как зависимость от гаджетов может заменить простое и такое важное человеческое общение. В главной роли - всемирно известный режиссер Джузеппе Піччоні, многократный призер и член жюри Венецианского кинофестиваля, обладатель многих премий Давид ди Донателло, номинант на Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Свидание Іленія Политан

Остроумный размышление о том, как часто мы не говорим вслух того, что на сердце, и к чему это приводит в отношениях. Свидание - режиссерский дебют известной итальянской колумнистки, ведущей еженедельной колонки La Mamma al Cinema (Мама в кино).

Italian Best Shorts / Cinema Citi

Любовь в Вечном городе

Главная короткометражная история от сценариста комедийного хита Захочу и зіскочу и обладателя премии Давид ди Донателло Валерио Аттаназіо, в англоязычных странах вышел в прокат под названием it's a wonderful life, - это романтическая прогулка по Риму, который преподнес влюбленным, которые мечтают о женитьбе, несколько испытаний на прочность.Читайте такжеКуда сходит на 14 февраля, чтоб было вау

Фильм принял участие в более чем 20 итальянских и международных кинофестивалях, был назван лучшим короткометражным фильмом года на кинофестивалях Giffoni Film Festiva и Video Festival Imperia и получил приз зрительских симпатий на New Movie Club Film Festival Palestrina. Исполнитель главной роли Дарио Аита был назван лучшим актером года на Roma Creative Contest, исполнительница главной женской роли Нина Торрезі - лучшей актрисой года на Festival Corti Senza Frontiere.

Рокки Даниэле Пене

В маленьком герои короткометражки, каждый зритель сможет узнать себя - это трогательная до сердца история мнимой дружбы и первой реальной любви. Фильм завоевал важную итальянскую премию Premio Rai Cinema Channel за прорыв в жанре короткометражного кино и оригинальном рассказе о переходе от подросткового возраста к взрослой жизни, со всей деликатностью показал глубинные чувства молодых людей нашего времени.

Круговорот Франческо Бруни

Короткая комедийная мелодрама о молодой девушке, которая пришла на собеседование, но вместо работы нашла несколько важнее, зрители увидят впервые: фильм, снятый Римским экспериментальным центром кинематографии, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma нет показан даже в Италии, включение его в альманах ITALIAN BEST SHORTS: Любовь в вечном городе - мировая премьера.

Самая красивая

Сняла фильм Алессандро Капитану, которая в прошлом году завоевала итальянский Оскар, премию Давида ди Донателло как лучший короткий фильм.

Поссорившись с парнем, Вероника замыкается в клубном туалете, и даже подруга не может ее оттуда вытащить. Услышав слезы, с ней заговаривает парень из соседней кабинки. По голосу он влюбляется в Веронику, но готов ли он ее увидеть? .. Самая яркая звезда итальянского кино Джуси Лоди разыграла маленькую историю большой любви, которая никого не оставит равнодушным.

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