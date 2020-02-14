  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных

14 февраля 2020, 12:02

Сегодня День святого Валентина, и если у кого еще нет планов на вечер, или все резко изменилось, то мы напоминаем о возможность посмотреть отличное кино с вином.

Новинки кино
Куда сходить в кино на День святого Валентина / Fotolia / Tyler Olson

Показ традиционных Итальянских короткометражек в кино стартовал с вечера 13 февраля. Однако именно вечером 14 февраля показ в Cinema Citi проходит в особенно романтической атмосфере. Просмотр фильмов проходит с рейтингом 16+, совершеннолетних 21+ зрителей ждет сюрприз - бокал итальянского вина к фильму.

Кроме незабываемой атмосферы зрителей ждет незабываемый показ. Рассказываем, что именно покажут на Вечере итальянских короткометражек Italian Best Shorts.

  • Мальчик с пальчик Кристиано Ананиа

Трогательная и аллегорическая история о человеке, для которого существует только мгновение "здесь и сейчас". Фильм принял участие в более чем 120 итальянских и международных кинофестивалях и получил 45 наград, включая престижные премии кинофестивалей Queens Film Festival в Нью-Йорке и Scottish Film Festival в Эдинбурге. Мальчик с пальчик также вошел в шорт-лист премии Золотой Глобус как лучший итальянский короткометражный фильм года.

Читайте такжеЧто смотреть - лучшие сериалы февраля 2020

  • Завтра начинаю новую жизнь Моники Дуго и Марчелло Ди Ното

Сатирическая комедия о всех нас, о том, как зависимость от гаджетов может заменить простое и такое важное человеческое общение. В главной роли - всемирно известный режиссер Джузеппе Піччоні, многократный призер и член жюри Венецианского кинофестиваля, обладатель многих премий Давид ди Донателло, номинант на Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

  • Свидание Іленія Политан

Остроумный размышление о том, как часто мы не говорим вслух того, что на сердце, и к чему это приводит в отношениях. Свидание - режиссерский дебют известной итальянской колумнистки, ведущей еженедельной колонки La Mamma al Cinema (Мама в кино).

Italian Best Shorts
Italian Best Shorts / Cinema Citi
  • Любовь в Вечном городе

Главная короткометражная история от сценариста комедийного хита Захочу и зіскочу и обладателя премии Давид ди Донателло Валерио Аттаназіо, в англоязычных странах вышел в прокат под названием it's a wonderful life, - это романтическая прогулка по Риму, который преподнес влюбленным, которые мечтают о женитьбе, несколько испытаний на прочность.Читайте такжеКуда сходит на 14 февраля, чтоб было вау

Фильм принял участие в более чем 20 итальянских и международных кинофестивалях, был назван лучшим короткометражным фильмом года на кинофестивалях Giffoni Film Festiva и Video Festival Imperia и получил приз зрительских симпатий на New Movie Club Film Festival Palestrina. Исполнитель главной роли Дарио Аита был назван лучшим актером года на Roma Creative Contest, исполнительница главной женской роли Нина Торрезі - лучшей актрисой года на Festival Corti Senza Frontiere.

  • Рокки Даниэле Пене

В маленьком герои короткометражки, каждый зритель сможет узнать себя - это трогательная до сердца история мнимой дружбы и первой реальной любви. Фильм завоевал важную итальянскую премию Premio Rai Cinema Channel за прорыв в жанре короткометражного кино и оригинальном рассказе о переходе от подросткового возраста к взрослой жизни, со всей деликатностью показал глубинные чувства молодых людей нашего времени.

  • Круговорот Франческо Бруни

Короткая комедийная мелодрама о молодой девушке, которая пришла на собеседование, но вместо работы нашла несколько важнее, зрители увидят впервые: фильм, снятый Римским экспериментальным центром кинематографии, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma нет показан даже в Италии, включение его в альманах ITALIAN BEST SHORTS: Любовь в вечном городе - мировая премьера.

  • Самая красивая

Сняла фильм Алессандро Капитану, которая в прошлом году завоевала итальянский Оскар, премию Давида ди Донателло как лучший короткий фильм.

Поссорившись с парнем, Вероника замыкается в клубном туалете, и даже подруга не может ее оттуда вытащить. Услышав слезы, с ней заговаривает парень из соседней кабинки. По голосу он влюбляется в Веронику, но готов ли он ее увидеть? .. Самая яркая звезда итальянского кино Джуси Лоди разыграла маленькую историю большой любви, которая никого не оставит равнодушным.

Ранее мы написали список мелодрам, которые стоит посмотреть в День святого Валентина.

кино фильм День святого Валентина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти
13:04
Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус
12:59
"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал о подлом плане Путина
12:50
PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось
12:50
Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и текст песни Видео
12:24
"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы Видео
12:22
Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально Видео
12:20
В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу
12:17
Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами
12:02
Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных
11:49
"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали
11:35
"Зимы не будет": климатолог дала пугающий прогноз для Украины
11:33
"Свидетельствует о признании": экс-главарь "ДНР" заявил о возвращении Суркова
11:16
Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер Видео
11:03
"До +10": прогноз погоды для Киева на ближайшие дни Фото
11:02
Болели шесть человек: в Одессу прибыл контейнеровоз из Китая
10:58
Еще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
10:45
"Секс с утра": Тина Кароль засветила грудь в День святого Валентина
10:43
Расследование по Зеленскому в Омане: Мендель заступилась за своего шефа
10:32
У долгожданной новой части Half-Life появилась дата выхода
10:31
"Покажем всем": Витренко подал в суд из-за невыплаты ему миллионной премии
10:31
"Всплеск русофобии": в РФ озверели из-за новых санкций США
10:05
Убил кочергой и закопал в огороде: в Северной Осетии экс-прокурор жестоко расправился с женой
09:57
"Малейшую ошибку": Иран разразился угрозами в адрес Израиля и США
09:41
Россия не вернет контроль над границей Украины - эксперт
09:40
Наши дорогие: почему поиск директора Укрзализныци обойдется в круглую сумму мнение
09:27
No Time To Die - Billie Eilish представила саундрек к Бонду Видео
09:20
Не отпускай 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-02-2020 Видео
09:15
Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер Видео
09:02
Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя
08:55
В ВОЗ дали пугающий прогноз по коронавирусу Видео
08:32
На путинской псарне началась грызня за передел украденного мнение
08:27
Диетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананы
08:24
Вирус в Китае: разработан действенный способ лечения пневмонии Видео
07:57
В Кабмине показали варианты интерфейса "паспорта в смартфоне"
07:38
"Ниже стран второго мира": политолог рассказал о курсе путинской эпохи
07:30
Повсюду брызги крови: на Харьковщине ротвейлер загрыз ребенка и сильно покусал его бабушку Видео
07:15
Подари мне счастье 2020: актеры и график выхода серий Видео
07:00
День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки
06:59
Число жертв коронавируса рекордно возросло: свежие данные
06:55
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
06:48
Актриса Вечернего Квартала взбудоражила упругим телом на голых фото Фото
06:32
Как пережить зимнюю хандру: психолог дала важные советы
06:03
Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина
05:28
Каста победителей: астролог дала рецепт успеха в феврале
05:02
Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні
04:31
Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией
03:59
"Хотел концлагерь устроить": "няш-мяш" Поклонская срочно обратилась к Зеленскому
03:16
"Советский штамп": в Институте нацпамяти развенчали мифы о Бандере
02:23
Ученые рассказали, сколько людей жаждут секса втроем
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять