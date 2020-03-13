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Disney перенес премьеры сразу трех фильмов на неизвестное время

13 марта 2020, 02:39

Кинокомпания Disney неожиданно перенесла дату выхода своих весенних фильмов из-за коронавируса.

Мулан 2020
Мулан 2020 / YouTube

Из-за пандемии коронавируса COVID-19, кинокомпания отменила показы фильмов Мулан, Новые мутанты и Оленьи рога в мире.

Disney пока не назвал даты, на которые перенесут старт проката трёх фильмов. Мулан должна была выйти в 26 марта, Новые мутанты — 2 апреля, а Оленьи рога — 16 апреля.

Про Мудан все ясно - фильм очень долго подгоняли под требования правительства Китая, так что аудитория не оценит фильм на фоне эпидемии коронавируса.

А вот Новых мутантов отложили уже в четвёртый раз — до этого релиз фильма переносили из-за трудностей с производством.

Но это горе пришло не только к Disney -  Covid-19 ещё четыре крупных релиза — Тихое место 2, Форсаж 9, Джеймс Бонд "Не время умирать", и Кролик Питер 2 уже тоже отложены.

Причем, если Джеймса Бонда поставили на осень 2020, то Форсаж перенесли аж на 2021 год.

Ранее появилась информация о том, что Вин Дизель согласился сниматься во второй части Последнего охотника на ведьм, и теперь Universal подбирает команду для съемок.

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