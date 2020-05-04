Человек-паук: появился полный список фильмов вселенной

Человек-Паук - список фильмов вселенной / Marvel

Дружелюбный сосед наконец был взвешен измерен и каталогизирован - в Sony назвали точный список картин, которые составляют из себя официальную киновселенную Человека-паука, и дали ей официальное название.

Совокупность фильмов и мультфильмов про Человека-паука называется Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), пишет Cinemablend.

Sony не стали ходить вокруг да около, и использовали во всю названия и своей компании, и Marvel (наверняка, по условиям договора с Disney) и провозгласили Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), куда входят фильмы с Человеком-пауком сразу трех поколений:

Вселенная Человека-паука - список фильмов

Трилогия с Тоби Магуайером (Человек-паук 1-3);

Дилогия с Эндрю Гарфилдом (Новый Человек-паук и Новый Человек-паук: высокое напряжение);

Трилогия с Томом Холландом;

Веном и Веном 2 Карнаж с Томом Харди;

Мультфильм Сквозь вселенные;

Морбиус (с Джаредом Лето);

Будущий фильм про Крейвена-охотника

Напомним, Морбиус живой вампир выходит в кино 30 июля, дату выхода не переносили из-за карантина.