Человек-паук: появился полный список фильмов вселенной

Кинокомпания Sony представила все фильмы и мультфильмы, который официально вошли в кинематографичечкую вселенную Человека-паука.
Дружелюбный сосед наконец был взвешен измерен и каталогизирован - в Sony назвали точный список картин, которые составляют из себя официальную киновселенную Человека-паука, и дали ей официальное название.
Совокупность фильмов и мультфильмов про Человека-паука называется Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), пишет Cinemablend.
Sony не стали ходить вокруг да около, и использовали во всю названия и своей компании, и Marvel (наверняка, по условиям договора с Disney) и провозгласили Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), куда входят фильмы с Человеком-пауком сразу трех поколений:
Вселенная Человека-паука - список фильмов
- Трилогия с Тоби Магуайером (Человек-паук 1-3);
- Дилогия с Эндрю Гарфилдом (Новый Человек-паук и Новый Человек-паук: высокое напряжение);
- Трилогия с Томом Холландом;
- Веном и Веном 2 Карнаж с Томом Харди;
- Мультфильм Сквозь вселенные;
- Морбиус (с Джаредом Лето);
- Будущий фильм про Крейвена-охотника
Напомним, Морбиус живой вампир выходит в кино 30 июля, дату выхода не переносили из-за карантина.