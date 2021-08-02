Disney не доплатил Скарлетт Йоханссон 50 миллионов и влип в скандал с феминистками

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Премьера фильма Черная вдова состоялась 8 июля, и в начале недели в первый уикенд он заработал 80 миллионов долларов в прокате. Однако на второй неделе Черная вдова столкнулась с крахом кассовых сборов, что некоторые приписывают одновременному выпуску фильма на Disney + и в кинотеатрах.

Как сообщает Forbes, из-за этого Скарлетт Йоханссон потеряла 50 миллионов долларов. Она подала соответствующий иск на Дисней.Читайте такжеСкарллетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компании дерзко ответили на ее иск

Йоханссон утверждала, что ее контракт предусматривал исключительно кинотеатральный выпуск и что ее зарплата впоследствии согласовывалась с ожидаемыми кассовыми сборами. Дисней ответил на иск Йоханссон язвительным заявлением, в котором ее претензии были отклонены как "печальные и тревожные" и обвинили ее в том, что она не сочувствует разрушительным последствиям пандемии.

Организации Times Up, ReFrame и Women in Film назвали высказывание Disney сексистским.

"Хотя мы не занимаем никакой позиции по вопросам бизнеса в судебном разбирательстве между Скарлетт Йоханссон и Walt Disney Company, мы решительно выступаем против недавнего заявления Disney, в котором Йоханссон пытается охарактеризовать ее как бесчувственную или эгоистичную в отношении защиты своих договорных деловых прав. Это нападение на гендерный характер не имеет места в деловом споре и способствует созданию среды, в которой женщины и девушки считаются менее способными, чем мужчины, защищать свои интересы, не сталкиваясь с критикой ad hominem", - заявили они.

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По сути, Дисней высмеял актрису просто за то, что она подала иск, хоть договор действительно нарушен.

Американский релиз Черной вдовы состоялся 9 июля 2021 года. Выход фильма в Disney+ за выходные принёс фильму 60 миллионов.

На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.