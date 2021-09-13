Disney выпускает все свои фильмы исключительно в кинотеатрах уже с 2021 года

Вечные / кадр из трейлера

В пятницу компания Disney объявила, что предстоящие в 2021 году фильмы Вечные, Последняя дуэль, Вестсайдская история, Рон ошибся и Человек короля получат премьеры исключительно в кинотреатрах.

Как сообщает Variety, все фильмы получат эксклюзивные 45-дневные театральные окна, прежде чем они перейдут на цифровые платформы.

Исключение - мультфильм Энканто, который будет идти в кинотеатрах в течении 30 дней с 24 ноября.

"После огромного кассового успеха наших летних фильмов, в которые вошли пять из восьми лучших отечественных фильмов года, мы рады обновить наши театральные планы на оставшуюся часть 2021 года. Поскольку уверенность в посещаемости кино продолжает расти, мы с нетерпением ждем возможности развлекать публику в кинотеатрах, сохраняя при этом гибкость, чтобы дать нашим подписчикам Disney Plus в подарок "Энканто" в этот праздничный сезон", - сказал Карим Даниэль, председатель Disney Media & Entertainment Distribution, намекая на празднование Дня благодарения.Читайте такжеШан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

В издании утверждают, что за это боролся сам Кевин Файги. И якобы последний аргумент в его пользу - сборы Шан-Чи и легенды десяти колец, который с дня премьеры за неделю собрал 105,9 миллионов, что перебило показатели Черной вдовы за весь срок проката.

Во время телефонного разговора в августе генеральный директор Боб Чапек , как известно, назвал 45-дневный эксклюзивный театральный выпуск Шан-Чи "интересным экспериментом для нас", и не озвучивал планы на ограничения в связи с коронавирусом Дельта.

Как ранее сообщал Главред, фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд.