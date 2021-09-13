УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Disney выпускает все свои фильмы исключительно в кинотеатрах уже с 2021 года

13 сентября 2021, 11:49

Кинокомпания Disney изменила принцип дистрибуции фильмов после успеха крайней картины.

Вечные
Вечные / кадр из трейлера

В пятницу компания Disney объявила, что предстоящие в 2021 году фильмы Вечные, Последняя дуэль, Вестсайдская история, Рон ошибся и Человек короля получат премьеры исключительно в кинотреатрах.

Как сообщает Variety, все фильмы получат эксклюзивные 45-дневные театральные окна, прежде чем они перейдут на цифровые платформы.

Исключение - мультфильм Энканто, который будет идти в кинотеатрах в течении 30 дней с 24 ноября.

"После огромного кассового успеха наших летних фильмов, в которые вошли пять из восьми лучших отечественных фильмов года, мы рады обновить наши театральные планы на оставшуюся часть 2021 года. Поскольку уверенность в посещаемости кино продолжает расти, мы с нетерпением ждем возможности развлекать публику в кинотеатрах, сохраняя при этом гибкость, чтобы дать нашим подписчикам Disney Plus в подарок "Энканто" в этот праздничный сезон", - сказал Карим Даниэль, председатель Disney Media & Entertainment Distribution, намекая на празднование Дня благодарения.Читайте такжеШан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

В издании утверждают, что за это боролся сам Кевин Файги. И якобы последний аргумент в его пользу - сборы Шан-Чи и легенды десяти колец, который с дня премьеры за неделю собрал 105,9 миллионов, что перебило показатели Черной вдовы за весь срок проката.

Во время телефонного разговора в августе генеральный директор Боб Чапек , как известно, назвал 45-дневный эксклюзивный театральный выпуск Шан-Чи "интересным экспериментом для нас", и не озвучивал планы на ограничения в связи с коронавирусом Дельта.

Как ранее сообщал Главред, фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд.

viber
Walt Disney новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Disney выпускает все свои фильмы исключительно в кинотеатрах уже с 2021 года». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна ПредтечиПриметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи "Я устал, нас держат на крючке": Кулеба откровенно рассказал, почему Украину не берут в ЕС"Я устал, нас держат на крючке": Кулеба откровенно рассказал, почему Украину не берут в ЕС Посылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузовПосылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузов В Украину ворвутся мощные дожди и похолодание: названа датаВ Украину ворвутся мощные дожди и похолодание: названа дата

Последние новости

11:59

Мальчик упал замертво: под Днепром развлечения подростков закончились трагедией

11:49

Disney выпускает все свои фильмы исключительно в кинотеатрах уже с 2021 года

11:49

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

11:48

В Украине подорожали услуги такси: где платят больше всего и есть ли способ сэкономить Видео

11:30

Назвали победителей премии MTV Video Music Awards 2021

Реклама
11:26

Автобус с украинцами перевернулся в Турции: есть погибший, много раненых - СМИ

11:07

Melovin 6 лет скрывал отношения с парнем до каминг-аута в Киеве Видео

11:01

Проехал "зайцем": в Одессе мужчина катал 2-метрового питона прямо в трамвае (фото)

10:59

"Защитила честь великой страны": променявшая Украину на Россию чемпионка "отчиталась" перед Путиным

10:55

У Путина пожаловались на ненависть к РФ в Украине и заговорили о "родственности" Видео

10:40

Потап впервые признался, как решился на развод с женой Видео

10:40

Когда в Украине закончится бабье лето и придет похолодание: новый прогноз синоптиков Видео

10:27

Украина на пороге локдауна: СМИ раскрыли детали ужесточения условий карантина Видео

10:16

Оруджова Настя прокомментировала уход с шоу Танці з зірками 2021

10:05

Под Одессой промчался "пылевой дьявол", на Запорожье - смерч Видео

09:51

Драки не было: всплыла новая версия загадочной смерти судьи Писанца под Киевом Видео

09:47

Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари после пяти лет отношений

09:34

Мог видеть сына только в присутствии мамы: на Киевщине отец похитил ребенка

09:31

Кличко заявил, что Киев готовится к строгому локдауну Видео

09:31

В Днепре пьяный водитель на Мерседесе влетел в толпу людей и протаранил здание: много пострадавших Видео

Реклама
09:23

"РФ – не Талибан": Зеленский объяснил, почему Кремлю не удалось захватить всю Украину Видео

09:17

Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок Видео

08:59

Визит Зеленского в США в конце сентября под вопросом: на Банковой назвали причину

08:54

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание Видео

08:54

Взрывные темпы роста COVID-19: эксперты назвали сроки пика заболеваемости в Украине Видео

08:25

Коронавирус в Украине 13 сентября: за сутки выявили 1205 новых инфицированных Видео

08:05

У Зеленского разрешили жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму Видео

08:01

"Горючего материала" для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине Видео

07:45

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать мнение

07:19

Школьник из Запорожской области в прямом эфире потоптался по учебнику украинского языка

07:10

Россию ждет бунт и появление "нового Навального" – астролог

06:34

Зеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО

06:28

Стимул для вакцинации: зачем власти озвучили идею сертификатов с привилегиями мнение

06:02

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

05:28

Удар России из Воронежа и войска в Беларуси: эксперт объяснил, чего опасаться Украине

05:02

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

04:22

Мощная защита от ОРВИ: Комаровский дал неожиданный совет и поделился рецептом Видео

03:50

Капкан для Украины с Россией и слова Зеленского: эксперт предупредил об опасности большой войны Видео

03:02

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

02:16

Галкин и Пугачева страстно поцеловались во время вечеринки Видео

Реклама
01:37

Космический взлет цен: украинцев предупредили о новом подорожании электроэнергии Видео

00:51

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

12 сентября, воскресенье
23:55

Гибель судьи Печерского суда под Киевом: СМИ назвали основные версии

23:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:28

В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

21:31

Союзное государство и интеграция Москвы с Минском: у Путина объявили об условии поглощения Беларуси Видео

21:03

В Крыму любительница экстрима с ребенком устроила фотосессию на краю скалы Видео

20:57

План по Крыму и подписание документа: у Зеленского назвали сценарий новой поездки гаранта в США

20:40

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х Фото

20:22

На Житомирщине упал самолет зацепился за деревья, пострадал пилот Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять