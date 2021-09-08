УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

8 сентября 2021, 10:23

Картина Шан-Чи и легенда десяти колец показала рекордную прибыль с начала карантина по всему миру.

Шан-Чи и легенда десяти колец - Симу Лю
Шан-Чи и легенда десяти колец - Симу Лю / Disney

Общие сборы фильма Шан-Чи и легенда десяти колец за четырехдневные выходные по случаю Дня труда в США составили 94,4 миллиона долларов, что является лучшим показателем для фильма с прокатом в кино, особенно, если учесть, что Шан-Чи предрекали провал в прокате.

О невероятном успехе написал в своем твиттер Симу Лю, опубликовав стебные кадры.

Как писал The Hollywood Reporter, только за первый уик-энд фильм собрал 71 миллион долларов в прокате. Сумма продолжает стремительно увеличиваться.

"Я смеюсь с людей, которые думали, что мы провалимся", - написал Симу Лю к фото со стокового сервиса, для которого снимался до того, как начал актерскую карьеру.Читайте такжеШан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

На этом он не остановился, и опубликовал кадр c подборкой видео и статей с ютуба и Реддита, где высмеивали его и обещали, что фильм Шан-Чи и легенда десяти колец будет провальным.

Реклама

"ЛОЛ", - написал он поверх в Instagram.

Напомним, сборы фильма Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец за понедельник стали 28-ми по величине за всё время в этот день недели, опередив Мстителей с показателем 18,89 миллиона долларов.

Фильм Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец соединяет старые и новые фильмы Marvel.

viber
новости шоу бизнеса новости кино Marvel
Сейчас вы просматриваете новость «Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябреПобьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службеГороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службе "Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше"Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открыткиКогда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки "Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

Последние новости

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в МОЗ Украины отчитались об успехах вакцинации

10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

10:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы из 90-х, в которых много жажды защиты Фото Видео

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавиурсной волной Видео

Реклама
09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

07:57

ВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин Видео

07:33

Впервые за годы независимости более половины граждан заговорили на украинском в быту Видео

07:19

К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун мнение

07:01

Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

06:50

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик Видео

06:35

Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома Видео

06:25

Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США мнение

06:04

Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

Реклама
05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

02:50

Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

01:33

Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови Видео

01:02

Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог" Видео

07 сентября, вторник
23:56

В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом Видео

23:20

Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

22:44

Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

22:41

Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио Видео

22:20

Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ Видео

22:13

"Стадо баранов": боксер оскандалился заявлением об украинцах

21:32

Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

20:52

Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

20:38

"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун Видео

Реклама
20:23

Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

20:11

Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе мнение

19:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

19:56

"Дельта" добрался до малышей: опасный штамм зафиксировали у младенца из Волыни Видео

19:41

В Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменится

19:38

В Киеве у маршрутки во время движение отпало колесо и влетело в остановку Видео

19:15

Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс Видео

19:09

Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен Видео

19:08

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

19:02

"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять