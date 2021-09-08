Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

Шан-Чи и легенда десяти колец - Симу Лю / Disney

Общие сборы фильма Шан-Чи и легенда десяти колец за четырехдневные выходные по случаю Дня труда в США составили 94,4 миллиона долларов, что является лучшим показателем для фильма с прокатом в кино, особенно, если учесть, что Шан-Чи предрекали провал в прокате.

О невероятном успехе написал в своем твиттер Симу Лю, опубликовав стебные кадры.

Как писал The Hollywood Reporter, только за первый уик-энд фильм собрал 71 миллион долларов в прокате. Сумма продолжает стремительно увеличиваться.

"Я смеюсь с людей, которые думали, что мы провалимся", - написал Симу Лю к фото со стокового сервиса, для которого снимался до того, как начал актерскую карьеру.Читайте такжеШан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

На этом он не остановился, и опубликовал кадр c подборкой видео и статей с ютуба и Реддита, где высмеивали его и обещали, что фильм Шан-Чи и легенда десяти колец будет провальным.

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"ЛОЛ", - написал он поверх в Instagram.

Напомним, сборы фильма Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец за понедельник стали 28-ми по величине за всё время в этот день недели, опередив Мстителей с показателем 18,89 миллиона долларов.

Фильм Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец соединяет старые и новые фильмы Marvel.