"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

"Пой 2" / Illumination

В провинциальном городке работает маленький театр-оркестрик под предводительством коалы Бастера Муна (в оригинале - Мэттью Макконахи, в украинском варианте - мэтр отечественного конферанса Юрий Горбунов). Ему удалось собрать отличную и крепкую труппу. И тут как раз пора бы перейти на следующий уровень и поставить масштабное шоу. Но над идеями Муна воротилы шоу-бизнеса из столицы развлечений Океанска откровенно потешаются. Но наглость города берет - и коале выпадает отличный шанс сделать большой мюзикл под патронатом шерстяного волчары-продюсеры Джимми Кристала (Бобби Канавале). И дел-то всего ничего - достучаться до рок-звезды - льва Клэя Кэллоуэя (Боно). И уговорить его сыграть в шоу и дать разрешение петь свои хиты. Беда в том, что тот ударился в отшельничество и на контакт не идет. А если Мун провалит задачу, то Кристал расправится с ним по старым гангстерским заветам.

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Студия Illumination (известная по мультфраншизе "Гадкий я") несколько лет назад решилась немного поэкспериментировать и вступила на скользкий путь музыкальных мультфильмов. Правда, всячески подстелила себе соломки и сделала ставку на джукбокс-мюзикл (то бишь ни одной оригинальной песни, а сплошь проверенные хиты), на звезд на озвучке (кроме Макконахи, это Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханнсон, Тарон Эджертон из серии Кингсмен) и на антропоморфных зверушек. Мультик многократно окупил себя и понятно было,что сиквел - дело времени.

Итак, во второй части создатели пошли по принципу "тех же щей, да погуще влей". И это как раз тот редкий случай, когда схема сработала. Приключения зверушек стали на порядок масштабнее, картинка сочнее, а для саундтрека лицензировали недешевые хиты Билли Айлиш и Элтона Джона. Ну и - гвоздь программы - на озвучку одной из ролей позвали не кого-нибудь, а мегарок-звезду Боно (солиста стадионных героев U2). И логично, что именно песни его коллектива стали основными мерами саундтрека (дуэт Клэя и дикообразихи Эш, которую озвучила Йоханнсон, звучит очень свежо и наверняка фанатов порадует).

Ну и, пожалуй, главное достоинство "Пой 2" - создатели наверняка тщательно опросили постановщиков мюзиклов: мол, что бы вы хотели поставить на сцене невозможного. Тщательно записали их желания, а потом в поте лица воплотили на экране - потому как вся финальная часть мультфильма смотрится на одном дыхании. До того это ярко и изобретательно сделано.

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Подытоживая. "Пой 2" - отличное зрелище для детей, которых порадует легкий сюжет, красочная картинка и актуальные поп-хиты, а также для их родителей. Если, конечно, те любят проверенные временем шлягеры.

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