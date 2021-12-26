УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

26 декабря 2021, 22:45

В украинском прокате идет новый мультипликационный фильм "Пой 2" - мюзикл от студии Illumination (широко известной по мультфраншизе "Гадкий я").

"Пой 2" / Illumination

В провинциальном городке работает маленький театр-оркестрик под предводительством коалы Бастера Муна (в оригинале - Мэттью Макконахи, в украинском варианте - мэтр отечественного конферанса Юрий Горбунов). Ему удалось собрать отличную и крепкую труппу. И тут как раз пора бы перейти на следующий уровень и поставить масштабное шоу. Но над идеями Муна воротилы шоу-бизнеса из столицы развлечений Океанска откровенно потешаются. Но наглость города берет - и коале выпадает отличный шанс сделать большой мюзикл под патронатом шерстяного волчары-продюсеры Джимми Кристала (Бобби Канавале). И дел-то всего ничего - достучаться до рок-звезды - льва Клэя Кэллоуэя (Боно). И уговорить его сыграть в шоу и дать разрешение петь свои хиты. Беда в том, что тот ударился в отшельничество и на контакт не идет. А если Мун провалит задачу, то Кристал расправится с ним по старым гангстерским заветам.

Читайте также"Ах, как хочется ворваться в городок" - рецензия на фильм "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити"

Студия Illumination (известная по мультфраншизе "Гадкий я") несколько лет назад решилась немного поэкспериментировать и вступила на скользкий путь музыкальных мультфильмов. Правда, всячески подстелила себе соломки и сделала ставку на джукбокс-мюзикл (то бишь ни одной оригинальной песни, а сплошь проверенные хиты), на звезд на озвучке (кроме Макконахи, это Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханнсон, Тарон Эджертон из серии Кингсмен) и на антропоморфных зверушек. Мультик многократно окупил себя и понятно было,что сиквел - дело времени.

Итак, во второй части создатели пошли по принципу "тех же щей, да погуще влей". И это как раз тот редкий случай, когда схема сработала. Приключения зверушек стали на порядок масштабнее, картинка сочнее, а для саундтрека лицензировали недешевые хиты Билли Айлиш и Элтона Джона. Ну и - гвоздь программы - на озвучку одной из ролей позвали не кого-нибудь, а мегарок-звезду Боно (солиста стадионных героев U2). И логично, что именно песни его коллектива стали основными мерами саундтрека (дуэт Клэя и дикообразихи Эш, которую озвучила Йоханнсон, звучит очень свежо и наверняка фанатов порадует).

Ну и, пожалуй, главное достоинство "Пой 2" - создатели наверняка тщательно опросили постановщиков мюзиклов: мол, что бы вы хотели поставить на сцене невозможного. Тщательно записали их желания, а потом в поте лица воплотили на экране - потому как вся финальная часть мультфильма смотрится на одном дыхании. До того это ярко и изобретательно сделано.

Реклама

Подытоживая. "Пой 2" - отличное зрелище для детей, которых порадует легкий сюжет, красочная картинка и актуальные поп-хиты, а также для их родителей. Если, конечно, те любят проверенные временем шлягеры.

Читайте такжеСто лет одиночества, песен и танцев: рецензия на мультфильм "Энканто: Мир магии"

viber
Сейчас вы просматриваете новость «"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветовОживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветов Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаНе стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022 Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроСамая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстро С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:39

Уже иней на окнах: Укрзализныця попала в громкий скандал

23:14

"Нужно присоединить к Чечне": Кадыров оскандалился с заявлением в адрес УкраиныВидео

22:52

Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутатаВидео

22:45

"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

22:17

Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН

Реклама
22:05

Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменитсяВидео

21:35

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"Видео

20:53

Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавкуВидео

20:31

Цель Путина в ходе нынешнего военно-политического обострениямнение

20:00

Располневшая Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина

19:54

Ударить первыми: в США предложили вооружить Украину и ввести санкции против РФВидео

19:39

Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Видео

19:23

Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:56

"Ужасные последствия": в США оценили худший сценарий агрессии РФ против УкраиныВидео

18:51

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

18:38

Двое мужчин жестоко изнасиловали ребенка и скрывались от следствия в ОдессеВидео

18:15

В Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

18:00

Гороскоп на завтра 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныВидео

17:58

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:51

В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

Реклама
17:39

Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинацииВидео

16:47

Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияВидео

16:44

Угроза вторжения войск Путина в Украину: в НАТО заявили о проведении срочных переговоров с РоссиейВидео

16:18

В Чернигове во время снегопада произошло уникальное природное явлениеВидео

15:55

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле поставили условие и назвали тему переговоровВидео

15:35

Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы

15:22

Данилов объяснил, ждет ли Украина вторжения РФ со стороны Азова

15:15

Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет - главнокомандующий ВСУВидео

14:33

Загадочная смерть украинца в Словакии: родные не верят в самоубийство

14:16

Курс доллара: эксперты рассказали, легко ли будет купить/сдать валюту под Новый годВидео

13:55

Берлин сомневается, что Россия собирается напасть на Украину – Reuters

13:35

"Крала, а сожитель прятал": в Польше украинка на гигантскую сумму обворовала склад

13:15

Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога

12:45

Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington PostВидео

12:02

Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования РоссииВидео

11:43

Украину атакует снегопад и мощный морозВидео

11:20

В Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло

11:10

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

11:07

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

10:53

В Минобороны заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учетВидео

Реклама
10:40

Минимальную пенсию поднимут до 7800: Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется

09:49

Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИВидео

09:37

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

09:16

В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - КулебаВидео

08:53

До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

08:21

Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев зараженияВидео

07:55

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

07:47

В Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщину

07:45

К чему привела истерическая кремлевская тактикамнение

07:14

В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять