Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака

Ведьмак 2 сезон / Netflix

Генри Кавилла заметили на съемках второго сезона сериала Ведьмак, которые он пропускал из-за травмы с декабря 2020 года.

Как сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники, Генри Кавилл вернулся вместе с Полом Буллионом.

Актер, который играет друга Геральта Ламберта написал в твиттере, что по возвращении на съемки, получил подарок от друга.

"Вернулся на съемочную площадку Ведьмака... И получил от друга запоздалый подарок на Рождество. Ламберт такими темпами действительно станет толстокожим... А девчонка забавная!", - пишет он.

Кроме того, инсайдеры издания сообщают, что начало съемок могут перенести с февраля 2021 на март, в том числе из-за обстановки из-за коронавируса в Великобритании.