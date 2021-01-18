Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака

В Великобритании снова возвращаются к съемкам сериала Ведьмак с Генри Кавиллом.
Генри Кавилла заметили на съемках второго сезона сериала Ведьмак, которые он пропускал из-за травмы с декабря 2020 года.
Как сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники, Генри Кавилл вернулся вместе с Полом Буллионом.
Актер, который играет друга Геральта Ламберта написал в твиттере, что по возвращении на съемки, получил подарок от друга.
"Вернулся на съемочную площадку Ведьмака... И получил от друга запоздалый подарок на Рождество. Ламберт такими темпами действительно станет толстокожим... А девчонка забавная!", - пишет он.
Кроме того, инсайдеры издания сообщают, что начало съемок могут перенести с февраля 2021 на март, в том числе из-за обстановки из-за коронавируса в Великобритании.
- О том, что Генри Кавилл травмировал ногу, стало известно вначале декабря, после чего съемки сцен с Геральтом прекратились до Новогодних праздников.
- Ранее производство Ведьмака приостановили два раза на фоне пандемии Covid-19. Последний случай был зафиксирован в начале ноября 2020.
- Напомним, в октябре 2020 Генри Кавилл показал первые фото Геральта в новых доспехах для второго сезона.
- Премьера 2 сезона сериала Ведьмак запланирована на 2021 год
Автор: Александр Галаджий