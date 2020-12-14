Генри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работу

Исполнитель роли Геральта в сериале Ведьмак Генри Кавилл оставил съемки из-за травмы на съемочной площадке.
Генри Кавилл повредил ногу во время съемок, и создатели сериала приняли решение снимать Ведьмака дальше без него, сосредоточившись на сценах без Геральта.
По данным издания Deadline, на данный момент производство Ведьмака уже продолжается без участия Кавилла.
Актер упал с высоты 6 метров во время съемок, после чего почувствовал резкую боль в мышцах. Травма Генри Кавилла оказалась недостаточно серьезной для вызова скорой помощи, однако съемки сериала все же пришлось приостановить на время его лечения.
Теперь они продолжились, но не надолго. Вскоре производство отправиться на новогодние каникулы.
Как известно, съемки 2 сезона Ведьмака проходят на территории Arborfield Studios, к западу от Лондона.
- Ранее производство Ведьмака приостановили два раза на фоне пандемии Covid-19. Последний случай был зафиксирован в начале ноября 2020.
- Напомним, в октябре 2020 Генри Кавилл показал первые фото Геральта в новых доспехах для второго сезона.
- Премьера 2 сезона сериала Ведьмак запланирована на 2021 год
- Тем временем Netflix снимает спин-офф Ведьмака - Истоки Крови.
Автор: Александр Галаджий