Генри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работу

Ведьмак 2 сезон / Netflix

Генри Кавилл повредил ногу во время съемок, и создатели сериала приняли решение снимать Ведьмака дальше без него, сосредоточившись на сценах без Геральта.

По данным издания Deadline, на данный момент производство Ведьмака уже продолжается без участия Кавилла.

Актер упал с высоты 6 метров во время съемок, после чего почувствовал резкую боль в мышцах. Травма Генри Кавилла оказалась недостаточно серьезной для вызова скорой помощи, однако съемки сериала все же пришлось приостановить на время его лечения.

Теперь они продолжились, но не надолго. Вскоре производство отправиться на новогодние каникулы.

Как известно, съемки 2 сезона Ведьмака проходят на территории Arborfield Studios, к западу от Лондона.