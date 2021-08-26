Исполнительница главной роли в Черной пантере-2 получила травму на съемках

Летиша Райт / Getty Images

27-летняя Летиша Райт, которая играет сестру короля Ваканды Шури пострадала во время выполнения трюков на съемках сиквела Пантеры в Бостоне.

Как сообщает издание Deadline, девушка получила травмы во время каскадерского трюка и была госпитализирована в больницу.

Девушка прошла обследования в клинике, и была отпущена на съемки обратно - критических повреждений она не получила, и источники издания утверждают что ее отпустили обратно, а ЧП на графике съемок не скажется.

Хотя инцидент произошел в Бостоне, первичные съемки продолжались в Атланте еще в конце июня.

Райт повторяет свою роль Шури вместе с Данаи Гурирой, Даниэлем Калуйя, Уинстоном Дьюком, Лупитой Нионго, Флоренс Касумбой и Анжелой Бассетт. Режиссером картины остался Райан Куглер. Возвращение Майкла Би Джордана, герой которого якобы погиб в первой части пока что не подтверждают.

Дата выхода фильма - 8 июля 2022 года.