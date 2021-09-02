Paramount и Sony изменили график выхода фильмов на 2021-2022 годы

Том Круз - Миссия Невыполнима 7 / Gettu Images

Фильмы Миссия невыполнима 7, Топ ган: Мэперик, Охотники за привидениями и Чудаки навсегда не выйдут вовремя - компании Paramount и Sony Pictures изменили премьерные планы на фоне новой волны заболевших коронавирусом - тем более, что снова начали болеть на съемочных площадках.

Как сообщает Deadline, Paramount перенесла все свои релизы 2021 года.

Мэверик и Чудаки с 2021 года перешли на 2022. Чудаки навсегда выйдут 4 февраля, Топ ган: Мэверик - 27 мая, а Миссия невыполнима 7 перенесена на 30 сентября 2022 года.

Охотники за привидениями все еще запланированы на 11 ноября 2021, а Обитель зла может быть перенесен на 2022 год.

Ходили слухи, что Sony планирует отложить выпуск Веном: Карнаж до 21 января 2022 года - даты, которую в настоящее время занимает триллер с Джаредом Лето о вампирах и супергероях Морбиус

Как ранее сообщал Главред, ходили слухи о том, что фильм Веном 2 переносят на 2022 год после CinemaCon 2021.