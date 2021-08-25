Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

Веном / Кадр из трейлера

Фильм Веном 2: Карнаж может быть перенесен на 21 января 2022 года из-за обострения ситуации с коронавирусом в мире.

Как сообщает Vulture, ссылаясь на многочисленные внутренние источники, это связано с тем, что Sony планирует отложить выпуск Веном: Карнаж до 21 января 2022 года - даты, которую в настоящее время занимает триллер с Джаредом Лето о вампирах и супергероях Морбиус

"Но студия ждет, чтобы сделать объявление до окончания CinemaCon, ежегодной феерии, во время которой руководители и владельцы сетей кинотеатров поражаются предварительным взглядам на грядущие блокбастеры Голливуда", - сообщает издание.

Источник подчеркнул журналистам что в Sony не хотели показывать оппонентам, что они боятся ранней осени.

Sony отказалась комментировать эту историю.

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С Дрогой стороны источники издания отметили, что фильмы типа "Не время умирать" про Бонда не будут больше сдвигаться по времени - это схема работает для тех, кто очень много потерял на промо-компании, пока перемещал даты выхода фильмов.

В любом случае, все ждут финала CinemaCon, чтобы узнать, будут ли новые перемещения премьер фильмов.

До этого Веном 2 перенесли с 24 сентября на 15 октября в мировом прокате.