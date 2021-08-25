УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

25 августа 2021, 11:25

Компания Sony готовится изменить график выхода фильмов, запланированных на осень 2021 года.

Веном
Веном / Кадр из трейлера

Фильм Веном 2: Карнаж может быть перенесен на 21 января 2022 года из-за обострения ситуации с коронавирусом в мире.

Как сообщает Vulture, ссылаясь на многочисленные внутренние источники, это связано с тем, что Sony планирует отложить выпуск Веном: Карнаж до 21 января 2022 года - даты, которую в настоящее время занимает триллер с Джаредом Лето о вампирах и супергероях Морбиус

"Но студия ждет, чтобы сделать объявление до окончания CinemaCon, ежегодной феерии, во время которой руководители и владельцы сетей кинотеатров поражаются предварительным взглядам на грядущие блокбастеры Голливуда", - сообщает издание.

Источник подчеркнул журналистам что в Sony не хотели показывать оппонентам, что они боятся ранней осени.

Sony отказалась комментировать эту историю.

Реклама

С Дрогой стороны источники издания отметили, что фильмы типа "Не время умирать" про Бонда не будут больше сдвигаться по времени - это схема работает для тех, кто очень много потерял на промо-компании, пока перемещал даты выхода фильмов.

В любом случае, все ждут финала CinemaCon, чтобы узнать, будут ли новые перемещения премьер фильмов.

До этого Веном 2 перенесли с 24 сентября на 15 октября в мировом прокате.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путин уже начал торговаться по транзиту газа через УкраинуПутин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с МеркельУльтиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правдыПроисхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфрендаМадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандалаПохищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

Последние новости

12:08

Тело отнесло к берегам Крыма: стали известны детали гибели отца с сыном в Лазурном

12:04

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

12:03

В Бердянске одни туристы подрались с другими из-за медуз Видео

11:45

Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование Видео

11:44

Юрий Вилкул уже в третий раз будет руководить Кривым Рогом - его избрали и.о мэра Видео

Реклама
11:25

Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

10:59

Жить дольше: названа диета, связанная с "ожидаемой продолжительностью жизни без болезней" после 50 Видео

10:58

В России анонсировали эвакуацию из Афганистана граждан Украины Видео

10:50

"Мы ответственны": Ада Роговцева обратилась к украинцам в День независимости

10:40

Климатолог рассказала, почему Крым изнемогает от наводнений и подтоплений

10:40

В Албании при странных обстоятельствах погиб украинец

10:29

Не раньше, чем через 20 лет: президент Эстонии озадачила сроками вступления Украины в ЕС Видео

10:26

Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Видео

10:18

Умер Чарли Уоттс - барабанщик британской группы The Rolling Stones Видео

10:07

Кучма рассказал, почему Путина нельзя называть убийцей

09:53

Едва не влетел в бензовоз: в Киеве перевернулся автобус Кишинев-Москва, много пострадавших Фото

09:50

В Киеве концерт ко Дню независимости закончился коллапсом в метро и жуткой давкой Видео

09:37

Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Видео

09:22

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

09:21

Антоша нашелся: сбежавшего в Киеве удава обнаружили прямо возле дома хозяйки

Реклама
09:10

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Видео

09:10

Экстрасенс написал прощальную записку кровью и убил себя

08:35

Коронавирус в Украине 25 августа: в День Независимости нашли более 700 новых больных

08:19

Грозы и значительное похолодание: в Украине сегодня изменится погода

07:54

У США есть план "Б" по Афганистану: Байден дал поручение Пентагону Видео

07:27

"Русские лучше ё**ных украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги Видео

06:56

Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне

06:45

Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды Видео

06:11

Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует мнение

05:41

Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты Видео

05:30

Как накачать пресс до кубиков: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений Видео

04:55

Лето в Украине стало адски жарким и это не предел - климатолог

04:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

04:18

Людей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандалом Видео

03:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

02:53

Голая Настя Каменских чуть не свела с ума поклонников шикарными формами

02:26

Эксперт спрогнозировал, грозят ли миру теракты после победы Талибана в Афганистане Видео

01:50

ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

01:18

"Меркель шокировала": Ющенко назвал виновных в провале ПДЧ для Украины в 2008 году Видео

00:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

Реклама
00:20

Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого Видео

00:11

"Приднестровизация" от Кабмина: как предлагают возвращать Донбасс и Крым

24 августа, вторник
23:58

Зеленский призвал Францию давить на Россию из-за Донбасса Видео

23:22

"Была остановка сердца": в Херсонской области в детском лагере ребенок впал в кому Видео

22:51

Мгновенно опухло лицо и стало трудно дышать: Влад Яма после ужина в ресторане попал в больницу Видео

22:32

Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом Фото Видео

21:50

В США пообещали помочь Киеву в защите от агрессии РФ и намекнули на продвижение в НАТО Видео

21:37

Опасные морозы и метели: появился прогноз погоды в Украине на зиму 2021-2022 Видео

21:05

Россия обвинила Украину и завела дело из-за водной блокады Крыма Видео

21:00

Яркое шоу независимости мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять