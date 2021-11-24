Премьера на 1+1: актеры сериала Разница в возрасте рассказали о секретах своих героев

Кадр из лирической комедии Разница в возрасте/ Пресс-служба

Уже 29 ноября в 20:45 на 1+1 состоится премьера лирической комедии Разница в возрасте. Это – история двух сестер Марго и Екатерины, которые отважатся "поменяться возрастом", чтобы осуществить каждая свою мечту. В сериале героини ввяжутся в настоящую авантюру, которая перевернет вверх дном не только их жизнь, но и других персонажей истории. А какие приключения ждут героев в новой комедии рассказали актеры – Ольга Атанасова, Дарья Егоркина, Алексей Нагрудный, Лилия Ребрик и Нина Нижерадзе.

Ольга Атанасова говорит, что благодаря смелости и целеустремленности, ее героиня будет уверенно идти к своей мечте и бороться за свое "место под солнцем" и сердце мужа ее мечты: "По сюжету, моя Марго – настоящая авантюристка в хорошем смысле этого слова. Она очень смелая, целеустремленная и уверенно шагает к своей цели. Должен сказать, такая склонность и интерес к авантюре присуща мне и в реальной жизни. Я люблю рисковать, пробовать что-то новое и обожаю ощущения, когда не знаешь, чем все закончится, но кайфуешь от процесса".

Кадр из лирической комедии Разница в возрасте/ Пресс-служба

Дарья Егоркина рассказала, что зрителям точно понравится наблюдать, как ее героиня будет разрушать собственные шаблоны и предупреждения: "Однажды идеальная картина жизни Екатерины просто разлетится вдребезги. Дети уехать учиться за границу, а мужчина, которому она посвятила всю свою жизнь, просит развод. Несмотря на отчаяние, моя героиня рискнет изменить свою жизнь и бросит вызов самой себе. Она будет проходить через испытания и критику, учиться новому, будет влюбляться, чтобы построить не только карьеру мечты, но и доказать самой себе, что она этого достойна".

Алексей Нагрудный прокомментировал, что в сериале сыграет Андрея Логинова, представителя "золотой молодежи".

Он – современный принц, прямой и единственный наследник, империи его матери, мечта многих девушек и женщин, стремящихся жениться на нем и его наследстве: "Мой герой будет пытаться выйти из тени своей деспотической матери. Но осознает ли он, кто на самом деле, и как ему реализовать свой талант – оставим интригу".

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Кадр из лирической комедии Разница в возрасте / Пресс-служба

Лилия Ребрик сказала: "Марина – сильная женщина, сумевшая использовать сложные семейные обстоятельства, чтобы стать личностью и ей придется принимать решения, от которых будет зависеть ее будущее. Не могу сказать, что Марина – антигерой. Мы делали ее порядочной, но она в том бизнесе, где нельзя быть слабой".

Кадр из лирической комедии Разница в возрасте / Пресс-служба

А Нина Нижерадзе заинтриговала, что поставила себе задачу в новом сериале: создать образ настоящего "Цербера", который охраняет свою бизнес-империю и контролирует жизнь всех ее близких. Так что эта героиня станет для зрителей интересным открытием.

А о других приключениях и жизненных перипетиях героев сериала Разница в возрасте зрители смогут уже с 29 ноября в 20:45 на 1+1.