Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix

Сестра Рэтчет / Netflix

Сериал Сестра Рэтчет вышел на Netflix 18 сентября, и за первые 4 недели показа на телесервисе набрал рекордное количество просмотров, став самым рейтинговым дебютным сериалом Netflix в 2020 году.

Сериал просмотрело более 48 миллионов аккаунтов Netflix, сообщает Digital Spy.

За первую неделю показа сериал Сестра Рэтчет с Сарой Полсон в роли Милдред Рэтчет просмотрели в общем 972 миллиона минут.

Пока что за время работы Netflix больше успех дебютный сериал получил только в 2019 году - сериал Ведьмак просмотрели 76 миллионов аккаунтов.Читайте такжеКровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов

Шоу рассказывает историю происхождения медсестры Милдред Рэтчед, персонажа, созданного в романе Кена Кизи 1962 года Пролетая над гнездом кукушки, а затем увековеченного ужасающей Луизой Флетчер в одноименном фильме 1975 года, в котором также снимался Джек Николсон.

Хотя сериал почти сразу же был продлен на второй сезон, и Netflix сообщал о 18 эпизодах, пока что неизвестно, когда начнутся съемки и когда выйдет 2 сезон Сестры Рэтчет.

"Никто ничего не знает о втором сезоне, в том числе Райан, учитывая количество вещей, которые у него происходит, кто должен знать, когда все это начнется? Давайте переживем пандемию, а потом мы хорошо подумаем, кто знает?", - говорит Сара Полсон.

По слухам, которые распространяют западные СМИ, съемки Рэтчет планируют на 2021 год, а премьеру на 2022, но официально Netflix никак не реагировал на эти слухи