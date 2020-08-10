Трон 3 - Disney готовится взять на главную роль Джареда Лето

Трон 3 - поднобности / Disney Enterprises

Пока Disney готовиться официально объявить о подготовке к съемкам фильма Трон-3, режиссер Гарт Дэвис готовится подобрать наиболее популярный каст, чтобы подтолкнуть руководство к решению.

Гарт Дэвис готовится брать Джареда Лето на главную роль в Троне-3, пишет Deadline со ссылкой на источники.

Трон станет первым достижением Дэвиса, и, хотя он не известен крупнобюджетными проектами, инсайдеры говорят, что Дэвис настойчиво продолжал свою работу, в конечном итоге выиграв у руководителей.

Джесси Вигутов написал самый последний вариант сценария. Лето продюсирует вместе с Джастином Спрингером и Эммой Ладбрук, а также его прочат на главную роль.

Дэвис, переходя к проекту, негласно дал знать, что следующая часть Трона может, наконец, выйти, и очень скоро но инсайдеры по-прежнему подчеркивают, что зеленый свет не был дан.

Фильм все еще находится в разработке, но участие Дэвиса - это толчок в правильном направлении для будущего франшизы.

Гарт Дэвис известен по проектам Лев и Мария Магдалена.

Ранее появилась информация, что у фильма Трон-3 есть "потрясающий сценарий", и начали писать для него музыку.