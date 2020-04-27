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Зулейха открывает глаза вызвал приступ победобесия у крымнашистов в России

27 апреля 2020, 14:43

Российский политикум разрывает из-за того, что в турецком сериале Зулейха открывает глаза показали депортацию татар в 1930-х из Крыма.

Зулейха открывает глаза
Зулейха открывает глаза

Турецкий сериал Зулейха открывает глаза выходит в России на телеканале Россия 1 с 13 апреля. Сериал снят по мотивам книги Гузели Яхиной, и довольно реалистично описывает страдание татар (и не только) от правления русских большевиков, которые правили в СССР, созданной путем захвата соседних стран.

Внимание сериала, как и книги концентрировалось на репрессиях 30-х годов, которые затронули татар - их массово выселили из родного Крыма и отправили поездами в Сибирь.

Сериал неожиданно вызвал истерику у великоросов и крымнашистов в России. Главная героиня — женщина из татарской деревни, которую вместе с другими репрессированными отправили в Сибирь. Её роль сыграла Чулпан Хаматова — как рассказала сама актриса, за это она теперь регулярно получает оскорбления в сети.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1

Кроме остальных ужасов, недовольство жителей России вызвала сцена, в которой репрессируемых татар грузят в поезд - охранник в этот момент выкрикивает фамилии, которые совпадают с фамилиями высшего мусульманского духовенства. Об этом эпизоде высказался председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Гаврилов. он неожиданно заявил, что сериал подрывает патриотизм населения.

"Мы не покушаемся на свободу творчества. Но в год 75-летия Великой Победы, в переживаемое нашей страной сложное время борьбы с коронавирусом есть неоспоримая потребность демонстрации по государственным телеканалам произведений искусства, воспитывающих чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны – Российской Империи, Советского Союза и современной России", - заявил Гаврилов в официальном заявлении, которое опубликовано на сайте комитета.

Но этим прихвостни Путина не ограничились. Другие заявления посыпались вместе с обвинениями в адрес сериала и его создателей.

Коммунисты, а с ними председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин назвали Зулейху пасквилем на советское прошлое и плевком в лицо всему российскому народу.

Напомним, на 1+1 26 апреля вышел с украинским переводом сериал Чернобыль от НВО - в нем показано, как руководство СССР замалчивало Чернобыльскую катастрофу в Украине, и как из-за этого пострадали люди. В России Сериал Чернобыль также вызвал истерику - политики также посчитали сюжет сериала "оскорблением".

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