Документальный сериал Мандалорец - дата выхода и как смотреть

Disney раскрыли подробности предстоящего сериала о сериале Мандалорец.
Телекомпания Disney инициирует дату выхода нового сериала из вселенной звездных воен - документальный сериал о Мандалорце - Звездные войны: Мандалорец.
В сети появился постер, трейлер и дата выхода сериала.
Предстоящий сериал Звездные войны: Мандалорец будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Первый эпизод документального Мандалорца выйдет 4 мая, в день "Звёздных войн", а последующие будут появляться в Disney+ каждую пятницу.
Все серии документального сериала Мандалорец выйдут на стриминговой платформе Disney+. Когда их можно будет смотреть онлайн - станет ясно уже в мае 2020.
Звездные войны Мандалорец смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Ранее Главред сообщал, что создатели начали работу над 3 сезоном сериала Мандалорец