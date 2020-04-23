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Документальный сериал Мандалорец - дата выхода и как смотреть

23 апреля 2020, 18:23

Disney раскрыли подробности предстоящего сериала о сериале Мандалорец.

Звездные войны: Мандалорец
Звездные войны: Мандалорец / Disney+

Телекомпания Disney инициирует дату выхода нового сериала из вселенной звездных воен - документальный сериал о Мандалорце - Звездные войны: Мандалорец.

В сети появился постер, трейлер и дата выхода сериала.

Предстоящий сериал Звездные войны: Мандалорец будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Первый эпизод документального Мандалорца выйдет 4 мая, в день "Звёздных войн", а последующие будут появляться в Disney+ каждую пятницу.

Звездные войны: Мандалорец
Звездные войны: Мандалорец / Disney+

Все серии документального сериала Мандалорец выйдут на стриминговой платформе Disney+. Когда их можно будет смотреть онлайн - станет ясно уже в мае 2020.

Звездные войны Мандалорец смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Ранее Главред сообщал, что создатели начали работу над 3 сезоном сериала Мандалорец

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