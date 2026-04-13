Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

Алексей Тесля
13 апреля 2026, 03:15
Долгое время этот участок оставался незамеченным, так как был скрыт льдами и на спутниковых снимках практически не отличался от дрейфующих айсбергов.
В Антарктиде обнаружили новый остров / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

  • Ученые наткнулись на ранее неизвестный участок суши в Антарктиде
  • Долгое время этот участок оставался незамеченным, так как был скрыт льдами

Во время антарктической экспедиции учёные из Института Альфреда Вегенера неожиданно наткнулись на ранее неизвестный участок суши в районе моря Уэдделла.

Открытие произошло случайно: исследовательское судно изменило маршрут из-за непогоды и приблизилось к объекту, который сначала приняли за грязный айсберг, пишет Daily Mail.

видео дня

При детальном осмотре выяснилось, что это небольшой каменистый остров. Его размеры составляют около 130 метров в длину и 50 метров в ширину, а высота над уровнем моря достигает примерно 16 метров. Чтобы подтвердить находку, учёные использовали дрон.

Долгое время этот участок оставался незамеченным, так как был скрыт льдами и на спутниковых снимках практически не отличался от дрейфующих айсбергов. Интересно, что на морских картах эта зона уже отмечалась как потенциально опасная, хотя сам остров там не был обозначен.

Пока у нового географического объекта нет официального названия — его планируют внести в карты после завершения всех процедур.

На фоне этого открытия учёные также обращают внимание на изменения в других регионах: например, возле Венеции песчаная отмель, которая раньше появлялась лишь временно, теперь стала постоянной и даже начала покрываться растительностью, формируя собственную экосистему.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

