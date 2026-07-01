Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Девушка сделала ДНК-тест ради интереса: жизнь разделилась на до и после

Константин Пономарев
1 июля 2026, 12:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Генетический тест помог девушке узнать страшную правду о своем происхождении. Неожиданное признание матери перевернуло ее представление о семье
Девушка сделала ДНК-тест
Девушка сделала ДНК-тест / Коллаж Главред, фото: Freepik, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как обычный ДНК-тест изменил жизнь девушки
  • Какую семейную тайну мать скрывала долгие годы
  • Чем закончились поиски биологического отца

Обычный ДНК-тест, сделанный из любопытства, полностью изменил жизнь девушки. После загрузки результатов в сервис поиска родственников она неожиданно выяснила, что человек, которого всю жизнь считала своим отцом, не является ее биологическим родителем.

Об этой истории рассказала пользовательница Reddit под ником Anon77621. По ее словам, результаты теста не стали для нее абсолютным шоком, поскольку она давно знала, что во время брака ее мать изменяла мужу. Однако окончательное подтверждение оказалось тяжелым испытанием.

видео дня

Разговор с матерью расставил все по местам

Девушка призналась, что спустя несколько месяцев после получения результатов решила поговорить с матерью. Несмотря на то что они почти не поддерживали отношения и общались лишь по праздникам, женщина подтвердила правду.

По словам матери, роман произошел много лет назад, когда ее супруг проходил военную службу.

Тест ДНК
Тест ДНК / Фото: скриншот с Youtube

В тот период в воинскую часть прибыли иностранные военнослужащие для совместных учений, и именно один из них оказался биологическим отцом девушки.

Встреча с настоящим отцом изменила жизнь девушки

После признания матери автор истории решила разыскать своего биологического отца. По ее словам, ей удалось познакомиться с ним, и в течение нескольких лет они поддерживали теплые отношения.

"Мы до сих пор поддерживаем связь. Несколько лет назад у нас произошла небольшая ссора, и с тех пор все немного изменилось, но в первые несколько лет нашего знакомства мы были очень близки", - рассказала девушка.

Пользователи поделились похожими историями

История вызвала активное обсуждение в комментариях. Многие признались, что сами сталкивались с неожиданными открытиями после прохождения генетических тестов.

Один из пользователей рассказал, что вместе с братом воспользовался сервисом ДНК-анализа и неожиданно выяснил, что они являются сводными.

"Это ничего не изменило в наших отношениях, но он знает своего биологического отца, а я до сих пор понятия не имею, кто мой", - написал комментатор.

Другие участники обсуждения отметили, что подобные случаи встречаются чаще, чем принято думать. Некоторые вспомнили заявления специалистов о том, что во время обследований на совместимость доноров для трансплантации иногда случайно обнаруживается отсутствие биологического родства между отцом и ребенком, хотя такие данные обычно не становятся предметом публичного разглашения.

Ранее Главред писал о том, что девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день. Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат теста помог ей исполнить свою мечту.

Также сообщалось о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
днк ДНК-тест Reddit интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине создадут Украинский национальный пантеон: Рада поддержала закон

В Украине создадут Украинский национальный пантеон: Рада поддержала закон

13:48Украина
Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

13:24Украина
Магнитная буря красного уровня обрушилась на Землю: когда шторм усилится

Магнитная буря красного уровня обрушилась на Землю: когда шторм усилится

12:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

Последние новости

14:08

Мальчик на пляже заметили странный камень: через минуты случилось чудо

13:58

"О тебе еще напишут": на фронте погиб известный украинский музыкант

13:48

В Украине создадут Украинский национальный пантеон: Рада поддержала закон

13:38

Оккупанты начинают выезжать из Крыма: эксперт объяснил, что будет дальше

13:37

Двойной куш: кому карты Таро сулят сразу два источника дохода в июле 2026

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
13:24

Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

13:11

Июль принесет четырем знакам зодиака настоящий финансовый прорыв - кто они

13:09

Кого тайные манипуляторы заставят снять розовые очки: гороскоп Таро на июль 2026Видео

12:58

Гороскоп Таро на завтра 2 июля: Скорпиону - интуиция, Весам - пожалеть себя

Реклама
12:50

Никакой не "Тимофей": как правильно обращаться на украинском к мужчине с таким именем

12:36

Кабаева на суперяхте Путина плывет на отдых в турецкий Бодрум: как она выглядит

12:35

Магнитная буря красного уровня обрушилась на Землю: когда шторм усилится

12:29

Девушка сделала ДНК-тест ради интереса: жизнь разделилась на до и после

12:22

"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

12:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

12:07

Оккупантов ждут огромные проблемы: Жданов раскрыл детали новой фазы войны за Крым

11:58

Рецепт идеального ужина из цветной капусты – готовится 20 минут

11:23

Чтобы кусты ломились от бутонов: как и когда правильно обрезать пионы

11:21

Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

11:15

Почему 2 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

Реклама
11:10

Украинские дроны поразили ангары с истребителями в Крыму: сколько потеряла РФ

11:08

Гороскоп на завтра, 2 июля: Тельцам — раздражение, Водолеям — сильные эмоции

11:01

С 1 июля жизнь станет легче: какие три знака зодиака ждет белая полоса

10:47

Украинские дроны дотянулись до НПЗ в Уфе и секретного института Роскосмоса: детали

10:30

Наказала ребенка за непослушание: в сети обсуждают конфликт мамы и воспитательницы

10:17

"Ни о чем не жалею": украинский комик получил грин-карту США

10:01

Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

09:30

РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

08:59

Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса"

08:36

В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

08:35

Путин и Кадыров могут потерять власть до конца года: новые прогнозы с рынков США

08:10

Удары по Ту-95 и ВПК в глубине России: Маломуж оценил план разгрома тыла противникамнение

07:51

Трамп едва не возобновил войну с Ираном: WSJ выяснило детали

07:01

РФ массированно атаковала АЗС на Днепропетровщине: есть жертва и раненые

05:11

Гортензии будут радовать цветением до поздней осени: чем подкормить их в июле

04:41

Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры

04:30

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

03:33

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

03:05

Почему кот "закапывает" миску после еды: странная привычка имеет неожиданное объяснениеВидео

02:32

Золото прямо под ногами: раскрыто место действующего вулкана с драгметаллами

Реклама
01:51

РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

00:10

"Возникают противоречия": Сырский ответил на вопрос о конфликте с Федоровым

30 июня, вторник
23:53

У кого летом реализуются самые смелые желания: гороскоп Таро на июль 2026

23:14

До 12 часов без электроэнергии: украинцев предупредили о летних отключениях

22:41

Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия

22:13

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

22:11

Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей GripenВидео

22:01

Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

21:19

Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхакВидео

21:04

"Где мой папа?": скандал из-за мобилизации отца 5-летней девочки получил продолжение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять