Девушка сделала ДНК-тест ради интереса: жизнь разделилась на до и после

Генетический тест помог девушке узнать страшную правду о своем происхождении. Неожиданное признание матери перевернуло ее представление о семье

https://glavred.info/oddities/devushka-sdelala-dnk-test-radi-interesa-zhizn-razdelilas-na-do-i-posle-10777118.html Ссылка скопирована

Девушка сделала ДНК-тест / Коллаж Главред, фото: Freepik, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как обычный ДНК-тест изменил жизнь девушки

Какую семейную тайну мать скрывала долгие годы

Чем закончились поиски биологического отца

Обычный ДНК-тест, сделанный из любопытства, полностью изменил жизнь девушки. После загрузки результатов в сервис поиска родственников она неожиданно выяснила, что человек, которого всю жизнь считала своим отцом, не является ее биологическим родителем.

Об этой истории рассказала пользовательница Reddit под ником Anon77621. По ее словам, результаты теста не стали для нее абсолютным шоком, поскольку она давно знала, что во время брака ее мать изменяла мужу. Однако окончательное подтверждение оказалось тяжелым испытанием.

видео дня

Разговор с матерью расставил все по местам

Девушка призналась, что спустя несколько месяцев после получения результатов решила поговорить с матерью. Несмотря на то что они почти не поддерживали отношения и общались лишь по праздникам, женщина подтвердила правду.

По словам матери, роман произошел много лет назад, когда ее супруг проходил военную службу.

Тест ДНК / Фото: скриншот с Youtube

В тот период в воинскую часть прибыли иностранные военнослужащие для совместных учений, и именно один из них оказался биологическим отцом девушки.

Встреча с настоящим отцом изменила жизнь девушки

После признания матери автор истории решила разыскать своего биологического отца. По ее словам, ей удалось познакомиться с ним, и в течение нескольких лет они поддерживали теплые отношения.

"Мы до сих пор поддерживаем связь. Несколько лет назад у нас произошла небольшая ссора, и с тех пор все немного изменилось, но в первые несколько лет нашего знакомства мы были очень близки", - рассказала девушка.

Пользователи поделились похожими историями История вызвала активное обсуждение в комментариях. Многие признались, что сами сталкивались с неожиданными открытиями после прохождения генетических тестов. Один из пользователей рассказал, что вместе с братом воспользовался сервисом ДНК-анализа и неожиданно выяснил, что они являются сводными. "Это ничего не изменило в наших отношениях, но он знает своего биологического отца, а я до сих пор понятия не имею, кто мой", - написал комментатор. Другие участники обсуждения отметили, что подобные случаи встречаются чаще, чем принято думать. Некоторые вспомнили заявления специалистов о том, что во время обследований на совместимость доноров для трансплантации иногда случайно обнаруживается отсутствие биологического родства между отцом и ребенком, хотя такие данные обычно не становятся предметом публичного разглашения.

Ранее Главред писал о том, что девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день. Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат теста помог ей исполнить свою мечту.

Также сообщалось о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред