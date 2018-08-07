Адепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику Кремля

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

7 августа 2018, 06:57

Орбан стремится управлять венгерскими районами на Закарпатье. Он хочет выдвигать Украине ультиматумы, которые она должна будет выполнять.

Будапешт копирует политику Путина

Решение венгерского правительства создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, является грубым нарушением стандартов международного права и двусторонних отношений Украины и Венгрии.

Пока что не известно, какими функциями будет наделен такой уполномоченный министр, но само название должности говорит о том, что этот человек будет реализовывать венгерские государственные программы на территории другого государства — Украины. А это неприемлемо.

Украинский МИД правильно занял жесткую и последовательную позицию, категорически не приемля такой ситуации и требуя от Венгрии не просто объяснений, а возвращения прежнего названия должности. Раньше все было весьма корректно — речь шла о пограничном и трансграничном сотрудничестве.

В данном же случае речь идет о развитии Венгрией Закарпатья — территории, которая принадлежит другому государству. А это — нарушение украинского суверенитета.

Читайте такжеПотерянное поколение: украинцы массово пускают корни в ПольшеЕсли Венгрия не изменит свою позицию, будет абсолютно правильным не допускать на территорию Украины этого уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. О чем уже говорится в заявлении украинского правительства.

Какие цели преследует Венгрия, действуя таким образом? Дело тут не в попытках заигрывания с венгерским электоратом — не так уж много того венгерского электората. Да и вообще, версия о том, что все эти заявления и действия Орбана, венгерского министра иностранных дел и ряда других венгерских политиков были лишь предвыборной игрой, не соответствует действительности. Ничего подобного! И история отношений Венгрии и Словакии, Венгрии и Румынии свидетельствует об этом. То есть так Венгрия действует не только по отношению к Украине.

В данном случае речь идет о силовом давлении Венгрии на Украину, причем очень жестком и агрессивном давлении, с тем, чтобы навязать нам венгерскую позицию, когда бы венгры, проживающие на Закарпатье, сначала де-факто, а позже и де-юре стали венгерской автономией на украинской территории.

Позиция Будапешта сильно напоминает кремлевскую. Россия также хочет, чтобы «ДНР» и «ЛНР» якобы оставались в составе Украины, но при этом подчинялись Москве. То же самое хочет сделать Орбан, просто другим способом — без войны, путем дипломатического и политического давления на Украину. 

Орбан стремится управлять венгерскими районами на Закарпатье, хочет, чтобы они подчинялись Будапешту. Он хочет выдвигать Украине ультиматумы, которые она должна будет выполнять.

Это — копирование путинской позиции и путинской политики, просто в других формах.

Однако думаю, что бо́льшая часть населения Закарпатья не будет подыгрывать Венгрии: для них это тоже опасно. Венгры не составляют большинство населения Закарпатья. Они проживают в нескольких районах Закарпатья, но не составляют большинства населения этой области.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумНе буду оценивать настроение венгерского меньшинства Закарпатья — пусть это делают местные эксперты, это крайне деликатная ситуация. Но большинство населения Закарпатской области будет категорически против попыток венгерского правительства поставить Закарпатье под контроль Будапешта. Потому вряд ли политика Венгрии будет иметь успех на Закарпатье.

На жесткую ультимативную позицию Будапешта Украина должна ответить не менее жестко. Она должна продемонстрировать, что агрессивное давление на Украину создаст проблемы для самой Венгрии, в частности, Киев будет вынужден вводить более жесткие ограничения относительно влияния Венгрии либо связей Будапешта с венгерским меньшинством на нашей территории. Если в таких неприемлемых агрессивных формах будет проявляться давление Будапешта на Украину, Киев должен будет ввести серьезные ограничения в плане визитов венгерских чиновников в Украину, поддержания связей с венграми, проживающими на Закарпатье.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог, специально для «Главреда»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Венгрия Будапешт суверенитет Украины Владимир Фесенко Виктор Орбан венгры Закарпатья
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:02
"Снимал квартиру и тягал шмар". СМИ рассказали о предыдущих изменах мужа Ани Лорак
09:43
У всех на виду и под пивко: в Сеть выложили видео, как парочка решила заняться сексом в московском метро Видео
09:26
Бизнес-партнер экс-советника Януковича и Трампа "сдал" его американскому суду
09:09
До +33 градусов и антициклон: какой будет погода в Украине 7 августа Видео
09:00
Степаненко "подключила" адвоката Путина для развода с Петросяном
08:49
"Отрезать Путину денежные потоки": Американский сенатор рассказал о цели новых санкций против РФ
08:28
Украинская казна пуста: куда делись деньги и чем это грозит мнение
07:42
Украина и Грузия сражаются за безопасность Европы - глава латвийского МИД
07:11
“Правда, идеальная!”. Глюкоза позировала в белоснежном купальнике
06:57
Адепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику Кремля мнение
06:32
«Умеют сколотить состояние и добиться успеха»: назван самый амбициозный знак Зодиака
06:15
Ученые рассказали, почему мужчины перестают хотеть секса с женами
05:38
Экономист объяснил падение курса гривни к доллару
05:13
“Богиня красоты”. Надя Дорофеева покрасовалась в необычном соблазнительном наряде
04:45
Стало известно, чем займется Стивен Сигал в российском МИДе
04:18
Врачи объяснили, что лучше пить в жару Видео
03:41
Презентован первый в мире водонепроницаемый ноутбук Фото
03:22
Кузина принца Гарри "положила" на приличия и прогулялась с голой грудью: фото Фото
02:59
Украинцы умирают от тепловых ударов: как уберечься в аномальную жару Видео
02:26
В Иране дали оценку жестким санкциям США
02:02
В новом сезоне «Орел и решка» неожиданно сменили ведущего
02:01
Военный эксперт объяснил подоплеку обострения отношений Украины и Венгрии
01:39
Медведев рассказал, почему российские танки в 2008 не пошли в Тбилиси
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании Видео
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять