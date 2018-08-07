Адепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику Кремля

Будапешт копирует политику Путина

Решение венгерского правительства создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, является грубым нарушением стандартов международного права и двусторонних отношений Украины и Венгрии.

Пока что не известно, какими функциями будет наделен такой уполномоченный министр, но само название должности говорит о том, что этот человек будет реализовывать венгерские государственные программы на территории другого государства — Украины. А это неприемлемо.

Украинский МИД правильно занял жесткую и последовательную позицию, категорически не приемля такой ситуации и требуя от Венгрии не просто объяснений, а возвращения прежнего названия должности. Раньше все было весьма корректно — речь шла о пограничном и трансграничном сотрудничестве.

В данном же случае речь идет о развитии Венгрией Закарпатья — территории, которая принадлежит другому государству. А это — нарушение украинского суверенитета.

Читайте такжеПотерянное поколение: украинцы массово пускают корни в ПольшеЕсли Венгрия не изменит свою позицию, будет абсолютно правильным не допускать на территорию Украины этого уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. О чем уже говорится в заявлении украинского правительства.

Какие цели преследует Венгрия, действуя таким образом? Дело тут не в попытках заигрывания с венгерским электоратом — не так уж много того венгерского электората. Да и вообще, версия о том, что все эти заявления и действия Орбана, венгерского министра иностранных дел и ряда других венгерских политиков были лишь предвыборной игрой, не соответствует действительности. Ничего подобного! И история отношений Венгрии и Словакии, Венгрии и Румынии свидетельствует об этом. То есть так Венгрия действует не только по отношению к Украине.

В данном случае речь идет о силовом давлении Венгрии на Украину, причем очень жестком и агрессивном давлении, с тем, чтобы навязать нам венгерскую позицию, когда бы венгры, проживающие на Закарпатье, сначала де-факто, а позже и де-юре стали венгерской автономией на украинской территории.

Позиция Будапешта сильно напоминает кремлевскую. Россия также хочет, чтобы «ДНР» и «ЛНР» якобы оставались в составе Украины, но при этом подчинялись Москве. То же самое хочет сделать Орбан, просто другим способом — без войны, путем дипломатического и политического давления на Украину.

Орбан стремится управлять венгерскими районами на Закарпатье, хочет, чтобы они подчинялись Будапешту. Он хочет выдвигать Украине ультиматумы, которые она должна будет выполнять.

Это — копирование путинской позиции и путинской политики, просто в других формах.

Однако думаю, что бо́льшая часть населения Закарпатья не будет подыгрывать Венгрии: для них это тоже опасно. Венгры не составляют большинство населения Закарпатья. Они проживают в нескольких районах Закарпатья, но не составляют большинства населения этой области.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумНе буду оценивать настроение венгерского меньшинства Закарпатья — пусть это делают местные эксперты, это крайне деликатная ситуация. Но большинство населения Закарпатской области будет категорически против попыток венгерского правительства поставить Закарпатье под контроль Будапешта. Потому вряд ли политика Венгрии будет иметь успех на Закарпатье.

На жесткую ультимативную позицию Будапешта Украина должна ответить не менее жестко. Она должна продемонстрировать, что агрессивное давление на Украину создаст проблемы для самой Венгрии, в частности, Киев будет вынужден вводить более жесткие ограничения относительно влияния Венгрии либо связей Будапешта с венгерским меньшинством на нашей территории. Если в таких неприемлемых агрессивных формах будет проявляться давление Будапешта на Украину, Киев должен будет ввести серьезные ограничения в плане визитов венгерских чиновников в Украину, поддержания связей с венграми, проживающими на Закарпатье.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог, специально для «Главреда»