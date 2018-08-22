Россия - Недоимперия, и это вселяет некую надежду

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

22 августа 2018, 14:34

То, что они в конце концов полезут куда-нибудь в Харьков, или Минск, или еще куда-то по периметру - в этом я уже почти уверен.

Еще один стандартный вопрос - почему ты так уверен, что будет большая война? Я не уверен. Но исторические параллели приводят именно к этому выводу.

Я всегда говорил, что путинская Россия - это современный аналог Германии тридцатых годов. Судите сами.

Травма и национальное унижение от проигранной Первой мировой и унизительная гуманитарная помощь от победителей в восемнадцатом.

Травма и национальное унижение от проигранной Первой холодной и унизительные ножки Буша от победителей в девяносто первом.

Дикая инфляция, разруха и нищета в двадцатых.

Дикая инфляция, разруха и нищета в девяностых.

Ржаная марка и рост экономики на ее основе.

Нефтяной рубль и рост экономики на его основе.

Осознание собственного величия, желание реванша, ненависть к победившему и помогавшему Западу, Америке и либералам.

Осознание собственного величия, желание реванша, ненависть к победившему и помогавшему Западу, Америке и либералам.

Погромы и убийства иноверцев.

Погромы и убийства иноверцев.

Создание провластных штурмовых отрядов.

Создание провластных штурмовых отрядов.

Олимпиада.

Олимпиада.

Айн фолькс, айн Райх, айн Фюрер. Национал-предатели.

Нет Путина - нет России. Национал-предатели.

Концентрационные лагеря для евреев.

Фильтрационные лагеря для таджиков.

Аннексия.

Аннексия.

Сошедшая с ума на почве победобесия "Судетнаш" нация.

Сошедшая с ума на почве победобесия "Крымнаш" нация.

Оккупация на почве провокации части соседней страны.

Оккупация на почве провокации части соседней страны.

Экспедиционный корпус в Африку.

Экспедиционный корпус в Африку.

Осознание мира, с кем он имеет дело. Переход от политики умиротворения к попытке экономического удушения режима.

Осознание мира, с кем он имеет дело. Переход от политики умиротворения к попытке экономического удушения режима.

Вы сейчас здесь

Что было дальше, все помнят? Я ужасаюсь каждый раз от такого совпадения. Видимо, это какая-то историческая неизбежность, что все ополоумевшие диктаторы идут по одной и той же колее. Делают одни и те же вещи. Вот прям практически дословно.

Вы, конечно, скажете, что нельзя сравнивать Германию и Россию. Там Крупп и промышленность - здесь тупо нефть и газ. Там концлагеря настоящие, здесь фильтрационные. И будете, безусловно, правы. Конечно.

Потому что Россия - Недоимперия. Недорейх. У неё всё - "недо". Недофюрер, Недогестапо, Недоконцлагеря. Кстати, у Гитлера был и Недовермахт - Германия вошла в войну неподготовленной, не успев закончить реформу армии, с сырыми танками. Ну вот прям один в один как Россия сейчас, с ее сырой "Арматой".

И это, конечно, вселяет некую надежду. Что Третью мировую они не устроят. И все ограничится НедоМировой.

Но тут вопрос в том, что считать "большой войной".

То, что они в конце концов полезут куда-нибудь в Харьков, или Минск, или еще куда-то по периметру - в этом я уже почти уверен. И как по мне - это достаточно большая война. На которой они крови выпьют еще ой как немало.

Потому что нельзя десятилетиями вкладывать деньги только в армию и силовиков, и просто остановиться на этом этапе. Потому что когда у тебя начнет все рушится - а оно начнет, Венесуэла в пример - то у тебя не будет просто никаких других инструментов влияния на ситуацию. Ты не развивал ни науку, ни образование, ни экономику, ни средний бизнес, ни институты общества, ни промышленность, ни технологии, ничего. Только армию и силовиков.

И использовать в итоге ты сможешь только армию и силовиков.

Ничего другого у тебя просто больше нет.

Вопрос только в том, где они начнут раньше - внутри периметра, или снаружи.

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Россия Владимир Путин Адольф Гитлер Аркадий Бабченко
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