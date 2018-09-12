Даешь больше ада: Крым и Донбасс вернутся только при одном условии

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

12 сентября 2018, 11:38

Украина очень быстро освободит Донбасс, а все Пушилины убегут за 2 часа тогда, когда Россия снова приползет на коленях за деньгами.

Крым, Донбасс, война
Крым и Донбасс вернутся только при одном условии

Нет, происходящее в России определенно прекрасно. Особенно если смотреть на это со стороны. Глава их росгвардии, это такая себе национальная гвардия по-российски, вышел в эфир и языком подворотни пообещал "сделать отбивную" из Навального если он посмеет и дальше расследовать коррупцию этого самого гопника. При этом гопник похож на неудавшегося клона Путина, что наверное добавляет ему балов в московской иерархии. Учитывая, что гопник одновременно был охранником Путина и другом тамбовских, причем таким другом, что даже на похороны авторитетного товарища прийти не побоялся, то он может и сделать отбивную и коррупцией продолжить заниматься. Вон даже Скрипаля хотели убить, попутно отправив на тот свет наркоманку из Лондона, не за то, что он предатель Родины, а за то, что помогал расследовать этих самых тамбовских в Испании. Так что гопник может и выполнить обещание.

Да уже и не важно. Важно, что это считается нормальным. Когда у тебя гопник отвечает за силовое ведомство высшего уровня и наверняка вхож в ближний круг к Путину. В Читайте такжеУ Путина есть шесть вариантов и все - плохие для УкраиныУкраине много проблем со слабыми института ми и коррупцией, но представить подобное уже невозможно. Хотя при Януковиче могло и сойти с рук. Но теперь общество не позволит Авакову или его посипакам так общаться. Правда, общество пока позволяет Авакову и его посипакам торговать рюкзаками для национальной гвардии и потом сливать дела об их коррупции, но во-первых представить дела против гопника из Росгвардии или его сына невозможно априори, а во-вторых, сливают дела через Холодницкого и суды все-таки стыдливо и втихую. Так что русский мир постепенно выветривается из Украины. И пока в Украине сочетается одновременно и высокий уровень коррупции и прозрачность. Долго сочетаться они не смогут. Кто до должен будет победить. И нам надо сделать все, чтобы русский мир, а коррупция – это его обязательная скрепа, окончательно проиграл.

Но русский мир продолжает править бал в Москве. С его хамством, насилием и скрепами. Причем полное впечатление, что он же заодно, этот гопник Путина, чтобы два раза не вставать, и писал ответ-анализ о том, что американцы просверлили им дырку в космическом корабле. Как раз его интеллектуальный уровень. И заодно он же придумал идею, что Захарченко убил ИГИЛовец, которого наняли СБУ и Правый Сектор (50 на 50, что ли?). Жаль, тут про американцев забыли. Коллективный гопник. Интеллектуальная деградация, так присущая советской элите. Умноженная на то, что советская элита не была гопниками, а просто старыми парт функционерами, умеющими только лизать зады и бухать.

Такое разложение на руку Украине. Больше ада.

Больше ада у твоего врага – лучше тебе.

Тем более, что наше противостояние с Россией на текущем этапе – это противостояние экономик. Чья экономика выдержит дольше. Самое обидное, что все эти гопники при власти в России пока удачно сочетаются с хорошим менеджментом в экономике. А это дает возможность гопникам продолжать в том же духе. И главный вопрос – до когда? Когда они сорвутся. Ведь пока сочетаются вместе два совершенно разных мира. Гарвардские мальчики и гопники. Гарвардские мальчики хорошо выучили уроки кризисов, которые завалили СССР и потом били по России и теперь ведут образцовую экономическую политику. Настолько образцовую, насколько тебе позволяют гопники, нарывающиеся раз за разом на санкции и пугающие инвесторов и кредиторов. Отток капитала в России в этом году вырос в 3 раза, но резервы Центробанка все равно Читайте такжеПутину уже плевать на Крымпродолжают расти. Гопники пока не могут нанести тотальный ущерб экономике. А нас интересует именно тотальный ущерб экономики. Украина не вернет себе Донбасс и Крым до сих пор, пока Россия не окажется в разрухе.

Советский Союз не смог удерживать силой Польшу и Чехию, Румынию и Венгрию именно потому, что применение им силы было невозможным, ведь он нуждался в западных кредитах. Ведь деньги закончились.

И Украина очень быстро освободит Донбасс, а все Пушилины убегут за 2 часа тогда, когда Россия снова приползет на коленях за деньгами. И только тогда, когда Россия снова приползет за кредитом МВФ, мы сможем думать о возвращении Крыма. И пока именно российские экономисты, менеджмент Центробанка России и министерства финансов, являются силами, удерживающими в российских руках Крым и Донбасс. И самое забавное, что забирали Крым и Донбасс гопники, чьи действия не поддерживались гарвардскими мальчиками. И поэтому нам надо больше Золотовых, больше Кадыровых, больше Скрипалей. Гопники должны выжать гарвардских мальчиков. И только тогда мы вернем Донбасс и Крым. Даешь больше ада.

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Донбасс Крым Владимир Путин Сергей Фурса
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