Порошенко запутался между двумя олигархами

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

4 января 2019, 12:30

Президенту придется выбрать между двумя могущественными промосковскими олигархами - Фирташем и Ахметовым.

Петр Порошенко
Петр Порошенко придется решать проблему с Фирташем и Ахметовым / GettyImages

На него это непохоже. Петр Порошенко обычно легко предавал одних партнеров ради других, более сильных. Это знаменитая формула его политического успеха. Но конфликт между ахметовской (Александр Вилкул) и фирташевской (Юрий Бойко) частью Оппоблока достиг такой силы, что Порошенко придется решать на чей он стороне - Дмитрия Фирташа или Рината Ахметова.

На самом деле, президент Порошенко боится и ненавидит обоих. Фирташ постоянно напоминает ему, кто сделал его президентом Украины, а Ахметов остается опасным и последним могущественным олигархом Украины. До конца регистрации кандидатов в президенты Порошенко должен решить для себя, на чьей из двух олигархов он стороне.

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с ПорошенкоОдно дело "раскулачить" одиозного и независимого олигарха Игоря Коломойского, забрав у него "Приватбанк" и выдать это "воровство" за банковскую реформу. Тут Порошенко сделал и Владимиру Путину приятно, ибо Коломойский его личный враг, и конкурента убрал с банковской сферы. Другое дело, выбрать между двумя могущественными промосковскими олигархами - Ахметовым и Фирташем. Хотя они оба являются экономическими партнерами Порошенко по эксплуатации Украины, но они не намерены дальше потакать политическим авантюрам и жадности Порошенко.

Этот конфликт до начала избирательной кампании должен был разрулить профессиональный "продавец влияние и харизмы Путина" в Украине Виктор Медведчук, но ничего не получилось. Теперь Порошенко самому придется решать эту проблему. 

Дело даже не в шумном конфликте кандидатов в президенты Бойко-Левочкина и Вилкула-Колесникова или в том, кому достанется электоральное наследство исчезнувшей "Партии регионов". Все гораздо глубже и хуже. Просто у Фирташа и Ахметова уже накопилось много серьезных претензий к Порошенко. А другого времени для выяснения отношений с ним у них нет. Они оба не горят желанием увидеть его еще раз на посту президента.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомАхметов и Фирташ прекрасно понимают, что в случае сохранения президентской власти у Порошенко они оба повторят судьбу Коломойского и других. Фирташ с Левочкиным уже давно поняли, что никакие вечные тайные венские договоренности с Порошенко не остановят его вероломства и жадности.

У Ахметова ситуация еще хуже. Против него играет пара Порошенко-Медведчук, которым надо "освободить" Донбасс от Ахметова для Медведчука, ставленника Москвы, будущего "куратора Донбасса" после того как Россия формально вернет его Украине. Так что Ахметов обречен, если Порошенко останется у власти. Поэтому, этот конфликт с Фирташем и Ахметовым, для президента Порошенко гораздо опаснее, чем "издевательства Зеленского" или "угроза Тимошенко", ибо в нем присутствует интерес Кремля - любой ценой сохранить свое влияние в Украине.

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Ринат Ахметов олигарх Петр Порошенко Дмитрий Фирташ Виктор Небоженко
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