Почему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания"

Украинцам пора попрощаться с Петром Алексеевичем / Reuters

Мой материал "15 причин не голосовать за Порошенко" вызвала огромное количество откликов, включая и от порохоботов, которые включили обычную шарманку "царь хороший, бояре плохие", "нету полномочий", "нет денег", а потом следует коронное "реформам мешает пятая колонна России, нужно время". Давайте разберемся, что почему на президентских выборах 31 марта самое время сказать: "Спасибо, Петр Алексеевич, достаточно".

Дмитрий Выдрин когда-то в далеком 2004 году мне сказал, что президент – это как боксерская перчатка. Мускулистая рука ее разрывает, а в хилой руке она болтается. То есть, в зависимости от личности президента институт президента работает так или иначе. Личность и ее мотивы определяют эффективность. Вон, например, Дональд Трамп в США демонстрирует исключительный волюнтаризм, продвигая свою повестку без оглядки на традиции. Советую почитать Боба Вудворда "Страх", где все это прекрасно показано. Там, где Обама не догадывался, что "так можно", Трамп рулит без комплексов. В Украине точно такая же ситуация.

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило ПорошенкоТак вот, когда порохоботы начинают рассказывать, что президенту не хватает полномочий, то обращаю внимание, что в нашей политической системе институт президента играет определяющую роль. Не только потому, что после столетий под Россией в нашем менталитете сформировался устойчивый запрос на "вождя", но прежде всего потому, что глава государства имеет огромное количество формальных и неформальных рычагов влияния. Как бы мои оппоненты не прикрывались фиговым листочком парламентско-президентской республики. Думаю, что сегодня президент имеет около 50% власти в центральных органах исполнительной власти.

Давайте навскидку перечислим, на что влияет президент по закону и де-факто. По Конституции назначает главу СБУ, ГПУ, МИД, СНБО, формирует всю вертикаль областных и районных администраций. Не кисло!

Де-факто, президент Петр Порошенко влияет на половину правительства, которое сформировала властная коалиция в Верховной Раде состоящая из БПП и Народного фронта, где президентская фракция самая большая. Президент влияет на энергетику, на таможню, на медиа, где на ключевых телеканалах, как известно, критика президента ограничена. Президент влияет на монополии, которые управляются государством. Судебная реформа идет по лекалам президента и глупо отрицать, что он не влияет также на судей. Вы серьезно и дальше будете рассказать об ограниченном влиянии президента на процессы в стране? Да?

Ключевая проблема в том, что президент в ручном режиме управляет страной. Управляет хреново, потому что нельзя все успеть и заменить институты собой. Даже если ты самый гениальный президент. А, судя по постоянным хвастливым заявлениям, Петр Алексеевич искренне в этом уверен.

В 2014 году Порошенко пришел во власть без команды, а поскольку мало кому верит, то предпочитает окружать себя людьми удобными, т.е. неспособными принимать самостоятельные решения. Поскольку решения принимает он сам.

Читайте такжеПорошенко запутался между двумя олигархамиПо сути Петр Алексеевич, как и Дональд Трамп, перенес в президентский кабинет логику управления своим бизнесом. Однако государство намного масштабнее и оно требует делегирования полномочий. Когда это не происходит, то структура управления рассыпается. Поэтому для того, чтобы получить результат на президентских выборах, Порошенко договаривается с региональными баронами вроде Кернеса или Труханова. Ибо его вертикаль власти слабая, потому что с самого первого года президент сделал ставку на договорняки с элитами, а не на восстановление управляемости исполнительной вертикали. Так работает олигархический консенсус, который Петр Алексеевич не поспешил разорвать.

В рамках олигархического консенсуса президент выступает в качестве суверена, который балансирует различные группы влияния, выступая в "качестве первого среди равных". Это по-сути феодальная власть, где личные, семейные, дружеские интересы, а не институты определяют устойчивость государства. При этом коррупция выступает в качестве ключевого элемента, который скрепляет всю эту систему. Коррупция – есть хребет этого монстра и если его убрать, система развалится, поскольку функционал идет прежде всего через коррупцию. Наша правящая элита ничего не умеет делать без функции перераспределения. Наличие рычагов перераспределения создает коррупционную ренту, а рента – это базовая мотивация элит.

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с ПорошенкоОчень важный элемент, что и само общество, и элиты являются сословными. Сословие — это функция, которая нужна государству. Если нужна новая функция, то создается новое сословие. Например, олигархи стали таким новым сословием, которое было создано в 90-е годы, когда нужно было в кратчайшие сроки вывести украинскую экономику на внешние рынки, а сословие красных директоров с этим не справлялось. Военные были маргинализированным сословием большую часть независимости Украины, но события 2014 году вернули ему и статус, и ресурсы.

Распределение ограниченных ресурсов является базовой функцией, которую осуществляют сословия высшего уровня – прокуроры, судьи, СБУшники, полицейские, которые в свою очередь, обслуживают сословие олигархов. Всех вместе их можно назвать титульными сословиями.

В такой социальной системе статус определяет твои возможности, поскольку статус открывает дорогу к ресурсам, которые ты можешь перераспределить в свою пользу или в пользу своей сословной группы. Без статуса доступ к экономическим ресурсам затруднен. Статус – это и есть ресурс. Статус можно купить, можно получить по наследству, наконец, заработать службой, поднимаясь по иерархии в рамках собственного сословия.

Здесь логично задаться вопросом – а чем это все отличается от феодализма? А ничем. Это и есть феодализм, адаптировавшийся в XXI веке. Как пишет Валерий Пекар, "различные социально-экономические формации различаются согласно способу добычи ренты — то есть, за счет чего одни имеют больше других". "Феодализм — это рента статуса (то есть, рента права), когда существуют определенные закрытые привилегированные социальные группы. В средневековье их называют господами (феодалами), при социализме — номенклатурой, в наших условиях – олигархами", — отмечает он.

Читайте такжеНовогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо ПорошенкоОба Майдана в Украине были проявлениями буржуазно-демократической революции, когда существующей сословной системе бросила вызов формирующаяся буржуазия в лице аморфного среднего класса. Причем этот вызов был брошен еще сто лет назад – в 1917 году и до сих пор задача освобождения от сословных пут не была разрешена.

Порошенко пришел к власти на плечах бунтующего среднего класса, который хотел больше свобод, чтобы реализовать свой потенциал. Где эти свободы? Что мы получили вместо них? Томос?

По факту Петр Алексеевич изначально повторил ошибку Виктора Ющенко, когда вместо того, чтобы сделать ставку на усиление среднего класса как базовой социальной группы Майдана пошел на ситуативные союзы с олигархами, поскольку ему была нужна быстрая стабилизация. Это было оправдано в условиях коллапса государства весной 2014 года, но эта временная мера не была дальше конвертирована в системную политику поддержки среднего класса. Наоборот, Порошенко продолжил политику Януковича, когда союз с супербогатыми опирался на самые бедные слои населения через покупку их лояльности на выборах с помощью субсидий или прямого подкупа.

Это привело к тому, что средний класс стал массово бежать. Как признает глава МИД Павел Климкин, из Украины уходит 1 млн человек в год. Уходят наиболее активные и продвинутые. Остаются пассивные. Как следствие, Украине угрожает демографический коллапс, когда треть рабочей силы находится постоянно или временно за границей, еще треть токсична, потому что ничего не производит (силовики, бюджетники в виде учителей и врачей, чиновники и непроизводительная часть офисного планктона) плюс, наконец, треть производительная часть общества, на которой держатся еще 13 млн пенсионеров и около 7 млн детей. И именно эта последняя часть покидает Украину. Демография и миграция создают революционную ситуацию для всей социальной, экономической и политической системы в Украине, поскольку не позволяют больше поддерживать такую модель в стабильном состоянии.

И вот на этом фоне Петр Алексеевич пять лет пытался решить две задачи.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один козырь для победы на выборахС одной стороны, президент пытается максимально сконцентрировать власть, не забывая свои бизнес-интересы. Кстати, это не дало ему возможность выполнять функцию гаранта Конституции. Гарант эффективен, когда равноудален от других центров влияния, но когда у тебя интересы в машиностроении, кондитерской сфере, в энергетике, медиа и много где еще, то у тебя конфликт интересов.

С другой стороны, власть ускользает от Порошенко, потому что когда у тебя нет авторитета и ты перессорился со всеми, то конфликт интересов с группами влияния определяет пределы твоей власти. Потому тебе никто не верит и ты не можешь консолидировать недостающие 50%, чтобы вести страну четким курсом. Четкий курс возможен тогда, когда и население, и элиты доверяют государству и президенту, как надстройке, которая его венчает. Однако уровень доверия населения ко всем ключевым институтам власти на уровень минус 70% и выше.

Более того, ты даже четкий курс сформулировать не можешь, потому что окружил себя холуями, а сам все не успеваешь. Потому политика ведется в режиме аврала, правая рука не знает, что творит левая и в итоге, список элементарных шагов, что я описал в статье, которые нам по силам было сделать ( по силам, потому что это не просто слова, а за ними есть расчеты, вот, например, по собственной добыче газа в Украине), выглядит фантастикой.

Вот так мы подошли к финалу – к президентским выборам 2019 года. С какой повесткой Петр Алексеевич идет в 2019 году? Нет, там ничего не осталось от его избирательной программы 2014.

И вот в качестве альтернативы в финале президентского срока нам подсовывают магические мантры о Томосе, которые должны заменить по идее все то, что не было сделано. А все, кто несогласны или критически относятся к мантрам с магическими побрякушками объявляются врагами народа и пятой колонной. При этом орда порохоботов распространяет по всем пабликам тезисы вроде этого:

Читайте такжеНа него больно больно смотреть: в чем проблема Петра Порошенко"Як що виберемо любого крім Порошенко, ми 100% получимо зміну політичного курсу країни. Нам знову перестануть довіряти західні партнери, а це кредити( які треба брати щоб борги віддівати Жуліни і Яника). Це підтримка Заходу, трохи зміни курс і тобі вже не довіряють, а значить і не допомогають. І прямо кажуть — ідіть до московії. Це інвестиції, яких ніхто не зробить, а враховуючі повну зношеність інфраструктури, буде колапс, і тепло буде в тих хто купив буржуйку і мае дрова. Це зброя від заходу, поперше, ніхто не дасть, а подруге, вирішить новообраний головнокомандувач замиритися з паРашею, і ми знову московськи раби на 100 років. Ось такі "веселі перспективи". І ще, спробуйте реально наступити на яйця якомусь "обраному" губернатору, і відразу почуете "Путін введи війська!" І не забувайте що Президент відповідае тільки за армію і зовнішню політику. А все інше він вимушений проштовхувати, бо більшість населення ще мислить радянськими мірками, що президент ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВСЕ В КРАЇНІ".

И я хочу задать порохоботам и колеблющимся такие вопросы:

Интересно, почему Анатолий Гриценко изменит прозападный курс? Всю жизнь им следовал, а тут вдруг ему стукнет развернуться?

Или Владимир Зеленский, если допустить, как говорят порохоботы, что он марионетка олигарха Коломойского, который сыграл важную роль в защите юго-востока в 2014. Где логика? Зеленский клоун? А кто тогда Андрей Парубий или народный депутат Алексей Гончаренко? И еще несколько десятков депутатов правящей коалиции. У Зеленского нет команды? А у Порошенко она была, когда он победил в 2014 году? Что у него вообще было? Может быть наличие мощной команды заставило Порошенко поставить рулить КБ Антонов бывшего директора автосалона из Хмельницкого? Камон, ребята, логика что менеджер успешного проекта "95 квартал" не способен управлять государством из той же оперы, что это не способен делать кондитер. Ведь кондитер в логике порохоботов оказался успешен? Или как?

Юля? Юлия Тимошенко будет ограничена в маневре как и любой президент зависимостями Украины от Запада. И уж точно она прекрасно понимает с чем с каким противодействием столкнется, если бы ей пришла в голову подружиться с Путиным. Тимошенко поддержала Томос, против нее Россия ввела санкции, как и против представителей БПП и "Народного фронта", "Батькивщина" поддержала военное положение. Обвинения Тимошенко в работе на Москву также смешны, поскольку за 5 лет власть не смогла предъявить каких — либо обвинений относительно Тимошенко. Если для Порошенко Медведчук ок, то уже тем более какие проблемы с Тимошенко с которой встречаются все лидеры западного мира? Логика? Нет, порохоботы не слышали.

Уж тем более смешно говорить о том, что у Порошенко есть какой-то там "уникальный прозападный курс", учитывая, что Украина сохранила все базовые зависимости в энергетике от РФии. Товарооборот с Россией в 2017 году вырос на 25%. Мы как получали, так и получаем российский газ (почему-то его называют европейским), российское ядерное топливо, а российские нефтепродукты занимают 80% рынка. Да, нужно признать, что нельзя избавиться от такой зависимости сразу, но это нужно признать и сказать вслух, а не рассказывать байки, то мы избавились от российской зависимости, а потом в ужасе в марте 2018 года кричать, что Россия отключит газ. Если у нас нет зависимости от российского газа, то нам должно быть все равно в принципе, что там Кремль делает с газовой трубой. Но не все равно ведь? Почему?

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомНаконец, Петр Алексеевич ничего не сделал, чтобы пересажать многих ключевых интересантов России. С Виктора Януковича снимаются санкции, Андрей Портнов открыто прикалывается над украинскими властями, Сергей Курченко ведет бизнес в Украине, а про Виктора Медведчука, который "единственный канал коммуникации с Путиным" и покупает каналы и партии, используя путинские нефтепродукты даже не будем говорить.

Это уже просто пошло. И так, Порошенко не может побороть пророссийские силы, не может побороть коррупцию, потому что "он же демократ и ограничен в возможностях", но при этом Запад нам доверяет? Это - ложь. На Западе уже открыто говорят, и устами послов, и топовых лидеров, чтобы украинская власть занялась коррупцией и реформами, а не плодила имитации вроде внесения в Конституцию о членстве в НАТО и ЕС. И уж тем более смешно, что -то слышать "о советских представлениях о президенте", когда под президента сгоняют на религиозную тусню бюджетников в регионах. Вот это реально смешно. Поскольку вся информационная вакханалия с Томосом все больше напоминает советские праздники, только комсомольцы порядком постарели и вместо красных стягов бодро хватаются за хоругви и религиозные символы в компании с криминальными авторитетами. По идее авторов этого шоу все это должно было нас вдохновить на прилив религиозности и патриотизма.

Удивительно ли, что люди, которые Порошенко поддержали в 2014 году плюются и отказываются его поддерживать?

И президенту приходится судорожно придумывать как мобилизировать остатки электората используя базовые факторы самых нижних ступеней пирамиды Маслоу, а прежде всего, страх.

Читайте такжеДва унижения ПорошенкоОднако, ребята увлеклись, поскольку пять лет кричали "волки, волки" при каждом нужно и не нужно случае, что народ начал смеяться над натужными призывами "что Путин вот-вот нападет". Это двойная беда, потому что Владимир Путин ведь реально существует и он реально нападет, когда сложатся условия. Когда же задаешь вопрос почему же мы спустя пять лет так мало сделали, если понимаем, что угроза России долгосрочная и никуда не исчезнет, то нам нам начинают отвечать в духе: "нет денег, нет людей, ничего нет и вообще заткните свою пасть пятая кремлевская колонна".

Тогда нам (тем, кто не хочет быть холуями) остается ответить: Тогда идите на хрен со своими сказками и не жалуйтесь, что 31 марта мы вас прокатаем и сделаем все по максимуму, чтобы прокатать. Ибо вы выбрали путь МладоРоссии, где есть хороший царь, которому мешают плохие бояре. А для нас это точно не тот путь, который мы выбирали в 2014 году.

Не нужно нас пугать чьим-то злом (например, что власти придет "Юля", "клоун" или "полковник"), потому что вы по сами превратились в зло. Недалекое, жадное, зацикленное на власти и своем маленьком интересе зло. И по факту, чем больше вы говорите, что стране угрожает смена курса, тем больше вы уверяете нас в мысли, что самое время, чтобы этот сраный курс в никуда реально изменился.